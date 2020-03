COMUNE DI TRENTO * MEDIALIBRARY ONLINE: « ALCUNI CONSIGLI DI LETTURA PER SOPRAVVIVERE ALLA RECLUSIONE DOMESTICA IN QUESTO PERIODO DIFFICILE »

Medialibrary online, una lista di libri per mamme resistenti. Alcuni consigli di lettura per sopravvivere alla reclusione domestica in questo periodo difficile. I titoli sono disponibili sulla piattaforma digitale Mlol.

Essere mamma in questo periodo è ancora più difficile del solito: i figli a casa, la gestione famigliare tra telelavoro, telelezioni, pasti e pulizie, la preoccupazione che tutto vada bene. I bibliotecari di via Roma hanno selezionato alcuni titoli tra gli ebook disponibili su Medialibrary online pensati per dare un piccolo sostegno o per lo meno un sorriso alle “mamme resistenti”.

1 – 100 storie per quando è troppo tardi di L. Moisio e M. Trucco

Il vostro bambino vuole una storia? Dategliela. Ma corta. Lui vince e voi non perdete. Storie e altri mezzi di soccorso per mettere in salvo genitori sprovveduti che pensavano che crescere un figlio fosse una passeggiata.

2 – 53 risposte verosimili alle 42 domande impossibili dei nostri figli di M. Ponti

Perché bisogna fare la nanna? Perché le nuvole non cadono? Perché ci sono io nello specchio? Domande e relative risposte per sopravvivere ai perché dei figli.

3 – Agnes Browne mamma di Brendan o’ Carrol

Una mamma di sette figli nella Dublino popolare di fine anni Settanta protagonista di un romanzo di freschezza strepitosa soprattutto nell’invenzione dei dialoghi.

4 – Amori di mamma un #@**% di K. Alpert

Tutto ciò che avreste voluto sapere prima di avere figli (ma che nessuno via ha mai detto).

5 – Come non odiare tuo marito dopo i figli di J. Dunn

La nascita di un figlio è uno di quegli eventi che possono mandare in pezzi anche il più consolidato dei rapporti. Consigli pratici per ripensare il rapporto di coppia dopo l’arrivo di un bambino.

6 – Diario di una mamma in pappa di G. Manzini

Viaggio tra emozioni, dubbi, senso di inadeguatezza e piccole vittorie. Per chi vuole essere mamma e continuare ad essere quella di prima.

7 – Disperata & felice. Diario segreto di una mamma di J. Elle

Nessuno mia aveva detto un sacco di cose. E allora adesso vorrei dirle io. Perché è giusto che qualcuno dica che si fa fatica, tanta. Ma che ne vale la pena, sempre.

8 – Ero una brava mamma prima di avere figli di P. Maraone

Guida pratica per sopravvivere al primo anno di vita del bambino.

9 – Esercizi di meraviglia di V. Baruffaldi

Per fare la mamma con filosofia.

10 – L’amore si moltiplica di The Pozzolis Family

Tutto quello che ho imparato diventando mamma e che non ti ho mai detto.

Ricordiamo che possono iscriversi a MediaLibraryOnLine coloro che sono già in possesso della tessera di una delle biblioteche della provincia. Basta inviare una mail a info@bibcom.trento.it comunicando il numero di tessera personale. Il servizio è gratuito. A disposizione sul sito Mlol c’è anche una nuova app, Mlol reader, che facilita la lettura.