COMUNE DI TRENTO * BONUS ALIMENTARE: « RIMBORSABILI LE SPESE EFFETTUATE FINO AL 31 DICEMBRE, DOMANDA ON-LINE ENTRO IL 31 GENNAIO 2021 »

Bonus alimentare: rimborsabili le spese effettuate fino al 31 dicembre. Domanda online entro il 31 gennaio 2021.

Il Consiglio comunale ha istituito con deliberazione 28 luglio 2020 n. 116 un bonus alimentare per le famiglie residenti a Trento e con Isee ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 20mila euro per spese sostenute tra il 15 settembre e il 31 dicembre 2020 presso punti vendita di generi alimentari anche artigianali, ristoranti, pizzerie e agriturismi di Trento.

È possibile presentare la richiesta del bonus alimentare in via telematica con autenticazione tramite Spid o tessera sanitaria attivata sull’applicativo, realizzato grazie alla collaborazione di Consorzio dei Comuni Provincia, Trentino Digitale e loro partner tecnologici.

Il bonus è un contributo una tantum non ripetibile e quindi ogni famiglia può ricevere un solo bonus alimentare, pari a 40 euro per le famiglie di un solo componente, 60 euro per le famiglie di 2 o 3 componenti e 100 euro per le famiglie di 4 o più componenti.

Alla domanda, che va presentata da una persona maggiorenne appartenente alla famiglia, deve essere allegata copia dei giustificativi delle spese sostenute (“scontrini”, “ricevute”).

Tutte le informazioni e le indicazioni per presentare domanda sono disponibili sul Catalogo servizi del Comune.

Sono circa 24mila le famiglie che possono beneficiare del bonus, l’importo complessivamente disponibile è pari a 1.500.000 euro.

Per informazioni è possibile telefonare allo 0461/884883 o scrivere una mail a bonusalimentare@comune.trento.it.