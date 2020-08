COMUNE DI ROVERETO (TN) * AZIENDA SICOR: « IL SINDACO VALDUGA HA INCONTRATO LA DELEGAZIONE CGIL, STIGMATIZZATA LA MANCANZA LA DIREZIONE AZIENDALE CHE NON SI è PRESENTATA »

Il Sindaco Francesco Valduga ed il gruppo dedicato al monitoraggio delle crisi aziendali e alle problematiche del lavoro hanno incontrato questo pomeriggio una delegazione della FIOM CGIL ed una rappresentanza dei lavoratori che hanno potuto riferire lo stato delle relazioni aziendali all’interno della Sicor rispetto al clima aziendale. Il Comune aveva invitato ad analogo incontro la direzione aziendale che non si è presentata. Ha quindi preso atto con rammarico della sua assenza e stigmatizza questa mancanza di disponibilità.

Nella consapevolezza che il Comune non ha competenze dirette in materia di lavoro, la doppia convocazione intendeva facilitare i rapporti nell’interesse della collettività tutta e per favorire condizioni di dialogo nella logica della composizione sociale, questa sì prerogativa dell’amministrazione.

Il Sindaco ha insistito su come il rapporto tra azienda e territorio sia importante non solo per quanto l’azienda ha dato al territorio, ma anche per quanto ha ricevuto in termini di forza lavoro specializzata, infrastrutture territoriali e una cultura di partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese.

Per questo motivo, mentre ha espresso forte preoccupazione per le famiglie dei lavoratori, ha ribadito una volta di più l’importanza del pieno rispetto delle regole nelle relazioni industriali.

L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare la situazione riconfermando al tempo stesso la volontà di riconvocare le parti in una fase successiva.