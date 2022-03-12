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COMUNE DI FIRENZE * #CITIESWITHUKRAINE: « LE CITTÀ EUROPEE SOSTENGONO L’UCRAINA PER UN GRANDE E UNICO MESSAGGIO DI PACE, COLLEGAMENTO CON ZELENSKY / DIRETTA VIDEO WEB-TV STREAMING 12 MARZO ORE 14.45 » (RIVEDI)
COMUNE DI FIRENZE * #CITIESWITHUKRAINE: « LE CITTÀ EUROPEE SOSTENGONO L’UCRAINA PER UN GRANDE E UNICO MESSAGGIO DI PACE, COLLEGAMENTO CON ZELENSKY / DIRETTA VIDEO WEB-TV STREAMING 12 MARZO ORE 14.45 » (RIVEDI)
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15.15 - sabato 12 marzo 2022
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