APT VAL DI FASSA (TN) * “TRENTODOC SULLE DOLOMITI”: « IN VALLE SI BRINDA CON LE BOLLICINE DI MONTAGNA, DAL 10 FEBBRAIO FINO A SAN VALENTINO »

20:20 - 2/02/2022

“Trentodoc sulle Dolomiti”… di Fassa. In valle si brinda con le bollicine di montagna dal 10 febbraio fino al giorno di San Valentino.

L’edizione 2022, dei mesi invernali, di “Trentodoc sulle Dolomiti” prende il via dalla Val di Fassa. Dal 10 al 14 febbraio, i brindisi migliori in valle si fanno con le bollicine di montagna. E sono ben ventuno i locali della valle ladina che partecipano all’iniziativa del rinomato spumante metodo classico prodotto con sole uve trentine da una sessantina di cantine della provincia, secondo un rigido processo di lavorazione. Vincitore di premi e riconoscimenti internazionali, Trentodoc è il vino ideale per celebrare le vacanze sulla neve e per brindare con il proprio partner anche in occasione della festa degli innamorati.

La rassegna si differenzia per proposte e opportunità che vanno incontro ai gusti di molti. Sono quattro, infatti, i locali di Fassa che propongono “L’aperitivo Trentodoc”: Cafè Antermont a Canazei, Osteria DaSte’ di Villa Ruggero Wine Hotel e Rampeèr Birrificio Osteria di Campitello, Hotel El Pilon di Pozza. Addirittura dieci quelli che lo spumante locale a “I menù del territorio”: i ristoranti Rita Stube, La Montanara, El Cianton, Alla Locanda, El Pael di Canazei; i ristoranti El Filò e For You Bistrot di X Alp Hotel di Pozza; il rifugio Baita Checco al Ciampedie; il ristorante Foresta di Moena e il Rifugio Fuciade al San Pellegrino. Altri quattro, poi, stuzzicano i palati con “Le proposte insolite”: l’Enoteca Valentini, il ristorante-pizzeria Scoiattolo di Canazei e il Rifugio Carlo Valentini di Passo Sella; il ristorante-pizzeria Le Giare e le QC Terme Dolomiti di Pozza. Non certo da ultimi ci sono i raffinati “I menù stellati” dei ristoranti Malga Panna di Moena e L Chimpl da Tamion di Vigo.

Sono quindi davvero tante le occasioni per assaporare le bollicine di montagna del Trentino, regalandosi dei momenti di gioia e di sapore, sia nelle località in quota, sia nei paesi della Val di Fassa.