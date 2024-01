COMMISSIONE EUROPEA * PREFINANZIAMENTI REPOWEREU: « RISPARMIO ENERGETICO, EROGATI 551,2 MILIONI ALL’ITALIA »

14.33 - giovedì 25 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oggi la Commissione ha erogato i seguenti importi a titolo di prefinanziamento relativi ai fondi REPowerEU nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF): 145,1 milioni di € al Belgio, 585,1 milioni di € alla Croazia a titolo di prefinanziamento, 20,9 milioni di € a Cipro, 25,4 milioni di € alla Finlandia, 158,7 milioni di € alla Grecia, 551,2 milioni di € all’Italia, 26,9 milioni di € alla Lettonia, 288 milioni di € alla Romania in sovvenzioni e 340 milioni di € alla Spagna in prestiti di prefinanziamento.

Tali prefinanziamenti contribuiranno ad avviare l’attuazione delle principali misure di investimento e riforma delineate in ciascun capitolo dedicato alpiano REPowerEU. Ciò accelererà gli obiettivi di REPowerEU in materia di risparmio energetico, produzione di energia pulita e diversificazione dell’approvvigionamento energetico, al fine di rendere l’Europa indipendente dai combustibili fossili russi alla luce dell’invasione russa dell’Ucraina.

I versamenti odierni fanno seguito all’approvazione da parte del Consiglio dei piani riveduti di questi paesi, che comprendono un capitolo dedicato al piano REPowerEU, e alla firma di accordi finanziari.

Il prefinanziamento, versato in una o due fasi, rappresenta fino al 20 % dei fondi aggiuntivi richiesti per finanziare il capitolo REPowerEU di ciascun paese. Se il prefinanziamento è versato in due fasi, la seconda parte deve essere versata entro 12 mesi dal pagamento della prima.

Maggiori informazioni sulle misure incluse nei capitoli dedicati al piano REPowerEU sono disponibili qui per il Belgio, qui per la Croazia, qui per Cipro, qui per la Finlandia, qui per la Grecia, qui per l’Italia, qui per la Lettonia, qui per la Romania e qui per la Spagna. Il Consiglio ha approvato tutti i 23 capitoli REPowerEU presentati finora.

Per maggiori informazioni su REPowerEU e il link all’intero dispositivo per la ripresa e la resilienza, consultare la sezione “Domande e risposte”.