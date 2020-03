CODACONS * CORONAVIRUS – ALITALIA: « LE MASCHERINE SONO INTROVABILI, LA COMPAGNIA AEREA LE FORNISCA GRATUITAMENTE AI VIAGGIATORI O NON POTRÀ IMPEDIRE IMBARCHI »

L’obbligo introdotto da Alitalia sull’uso delle mascherine per i passeggeri a bordo degli aerei è impossibile da far rispettare, e potrebbe aprire fronti legali a danno della compagnia area. Lo afferma il Codacons, che spiega:

“Se da un lato è giusto adottare misure di sicurezza a bordo degli aerei, dall’altro la carenza di mascherine sul territorio italiano rende di fatto impossibile per gli utenti attenersi alle disposizioni di Alitalia – afferma il presidente Carlo Rienzi.

Da più parti si denuncia come tali prodotti non siano più reperibili nelle farmacie o nei negozi rimasti aperti, e la stessa Federfarma ha lanciato un allarme in tal senso.

Pertanto o la compagnia aerea sarà in grado di fornire gratuitamente mascherine ai propri passeggeri, o non potrà in nessun caso vietare l’imbarco a chi ne è sprovvisto a causa della irreperibilità del prodotto sul territorio nazionale, pena inevitabili azioni risarcitorie da parte dei viaggiatori lasciati a terra” – conclude Rienzi.