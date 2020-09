CGIL CISL UIL – TRENTINO * PRESìDI NAZIONALI: « DOMANI A TRENTO 18/9 DAVANTI AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO, PER RIMETTERE IL LAVORO AL CENTRO DELLE POLITICHE PER IL PAESE »

Domani, 18 settembre, a Trento, come in altre 20 città italiane, Cgil Cisl Uil organizzano dei presidi per sollecitare il Governo a rimettere il lavoro al centro delle politiche per il Paese.

I sindacati trentini saranno alle 10.00 davanti alla sede del Commissariato del Governo, in Corso Tre Novembre.

In allegato la locandina dell’appuntamento.