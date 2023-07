CCIAA – TRENTO * IMPRESE AL 30 GIUGNO 2023: « L’AGRICOLTURA È IL SETTORE PIÙ CONSISTENTE, IL SETTORE “SERVIZI” REGISTRA L’INCREMENTO MAGGIORE »

15.24 - lunedì 31 luglio 2023

o scorso 30 giugno, il Registro delle imprese della Camera di Commercio di Trento contava 46.958 imprese attive su 51.096 registrate. Se si confrontano i dati con quelli dell’anno precedente, si rileva che le aziende attive hanno subìto un calo di 142 unità (-0,3%), mentre le registrate di 208 (-0,4%).

Tra i settori con il maggior numero di imprese attive l’agricoltura si conferma al primo posto con 11.784 iniziative economiche (il 25,1% del totale). Seguono il commercio con 7.503 (il 16,0%), i servizi alle imprese con 7.099 (il 15,1%), le costruzioni con 7.015 (il 14,9%), il turismo con 4.609 (il 9,8%), il comparto manifatturiero, energia e minerarie con 3.921 (l’8,4%), gli altri settori con 2.815 (il 6,0%), i trasporti e le spedizioni con 1.208 (il 2,6%) e le assicurazioni e il credito con 987 (il 2,1%).

Il comparto che nel periodo in esame ha registrato il maggior incremento numerico di attività è stato quello dei servizi alle imprese (+176 unità). Per quanto riguarda invece i comparti del commercio, agricoltura e manifatturiero, energia e minerarie è stata osservata una riduzione dello stock delle imprese (rispettivamente -162, -137 e -106).

L’analisi delle forme giuridiche mostra che, con 27.429 unità, le imprese individuali continuano a rappresentare oltre la metà dello stock delle attività esistenti. Seguono le società di capitale (10.019), le società di persone (8.584) e le altre forme (soprattutto cooperative) con 926. Le società di capitale hanno registrato un aumento rispetto al giugno dell’anno precedente (+3,6%), mentre le altre forme sono risultate in calo (-1,2% le imprese individuali, -1,9% le società di persone e dello -0,6% le altre forme organizzative).

Per quanto riguarda le imprese artigiane, a fine giugno si riscontra un aumento di 10 unità che porta a un totale di 12.413 realtà economiche (pari al 26,4% del tessuto imprenditoriale locale).

Scendendo nel dettaglio, in ambito artigianale prevalgono i settori delle costruzioni (5.490 realtà; +25 rispetto a giugno 2022) e del manifatturiero, energia e minerarie (2.342; -39), che complessivamente rappresentano oltre il 63% dello stock delle imprese artigiane.

Alla fine di giugno 2023, le imprese femminili attive erano 8.693, vale a dire il 18,5% delle imprese censite in provincia, quelle giovanili contavano 4.393 unità (il 9,4% del totale), mentre le imprese gestite da titolari stranieri erano 3.825 (l’8,1%).

“Il quadro economico che ci prospetta il Registro camerale – ha commentato Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio di Trento – non è inaspettato né allarmante, ma ciò non significa che non richieda attenzione. La lieve flessione in termini numerici, accusata nel complesso dal nostro sistema imprenditoriale, riflette non solo le oggettive difficoltà legate a crisi energetica, emergenza climatica e inflazione, ma sconta anche un clima di incertezza, che disorienta e intralcia la pianificazione a medio e lungo termine; a maggior ragione se si considera che la stagione turistica estiva sembra non essere partita sotto i migliori auspici.”