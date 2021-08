SINISTRA ITALIANA * ALLOGGI ITEA: ZANNINI, « IL COSTO DELLA SANZIONE AFFIBBIATO DAL TRIBUNALE DI TRENTO ALLA GIUNTA LEGHISTA È ARRIVATO A 13 MILA EURO, CHE PAGANO I TRENTINI »

Pagano i trentini. Per il criterio che imponeva di risiedere da almeno 10 anni in Italia prima di poter presentare una domanda per un alloggio Itea, il costo della sanzione affibbiato dal Tribunale di Trento alla Giunta leghista è arrivato fino ai tredici mila euro.

La maggioranza leghista ha provato più volte a fare ricorso aumentando il peso dei soldi che pagheranno i contribuenti, ma alla fine non c è stata storia. Nei giorni scorsi la stessa giunta approvato la delibera che cancella preliminarmente il criterio dei 10 anni. L’ennesima bocciatura per questa giunta che a forza di disastri per provare a realizzare le sue idee xenofobe, dovrebbe cambiare il proprio slogan da “prima i trentini” a “pagano i trentini”.

*

Jacopo Zannini

Sinistra Italiana del Trentino