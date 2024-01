CASSE RURALI TRENTINE * SLIPEGADA: « IL 12 GENNAIO AL VIA LA 42MA EDIZIONE, DUE GIORNI SULLE PISTE DELLA VAL DI FIEMME »

12.55 - mercoledì 10 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Due giorni di gara, eccellenti condizioni di innevamento, quasi milletrecento concorrenti al via tra donne e uomini del credito cooperativo e degli enti collegati. E’ la quarantunesima “Slipegada” in calendario venerdì 12 e sabato 13 gennaio.

La Val di Fiemme (Cavalese, Alpe Cermis, Lago di Tesero) è pronta ad accogliere i moltissimi che animeranno la quarantunesima volta della due giorni allestita dal comitato organizzatore guidato dal presidente Paolo Baldessarini. “La nostra competizione, caratterizzata da un giusto agonismo – spiega – ritengo esprima l’essenza del cooperare, dell’operare insieme per il bene comune. Spiego il perché: ogni concorrente in base al proprio potenziale garantisce il proprio apporto e, sua volta, contribuisce al risultato della squadra”.

I numeri

Diciotto squadre in gara in rappresentanza di altrettanti istituti di credito cooperativo ed enti collegati: Cassa Centrale Banca, Cooperfidi, Federazione Trentina della Cooperazione, Allitude, Mediocredito Trentino Alto Adige, Cassa Rurale Vallagarina, Cassa Rurale Alto Garda-Rovereto, Cassa Rurale di Ledro, La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella, Cassa Rurale Valsugana e Tesino, Cassa Rurale Fassa Primiero Belluno, Cassa Rurale Val di Sole, Cassa Rurale Alta Valsugana, Val di Fiemme Cassa Rurale, Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo, Banca per il Trentino Alto Adige, PrimaCassa Friuli Venezia Giulia, Assicura.

Milleduecentonovantacinque concorrenti al cancelletto di partenza. E’ bene precisare che, molti di loro, prenderanno parte a due o più gare. Nel dettaglio: 911 disputeranno la prova con le ciaspole, 586 la gara di sci alpino, 258 la scialpinistica, 177 la prova di fondo.

Trentacinque atlete e atleti parteciperanno, inoltre, a tutte le prove in programma e concorreranno all’assegnazione della classifica di combinata. In palio “la prima edizione del premio “IronX, conquistato dall’atleta polivalente che avrà collezionato il maggior punteggio – spiegano gli organizzatori – dopo essersi cimentato nelle quattro specialità”.

Le gare

Il programma prevede due prove in notturna e altrettante gare nelle ore diurne.

Si inizia venerdì 12 gennaio (tardo pomeriggio – sera) con ciaspole e scialpinismo, prove ambientate sulla parte conclusiva della pista Olimpia 3.

Si prosegue il giorno dopo, sabato 13 gennaio, con le gare di sci alpino al mattino (Pista Lagorai dell’Alpe Cermis) e di sci di fondo al pomeriggio (Centro Fondo Lago di Tesero). Seguirà la cerimonia di premiazione al Palacongressi di Cavalese e atto finale dell’edizione numero quarantuno della Slipegada. “Una opportuna sottolineatura e un grazie – aggiungono gli organizzatori – a Val di Fiemme Cassa Rurale, main sponsor di questa edizione”.

Un anno fa

Dodici mesi fa il successo era stato conquistato da “La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella” che aveva sfruttato (nel senso più nobile del termine) il fattore campo.

Ad affiancare sul podio l’istituto di credito cooperativo guidato dalla presidente Monia Bonenti e dal direttore Marco Mariotti erano state Cassa Centrale Banca (seconda) e Cassa Rurale Val di Non Rotaliana e Giovo che aveva concluso al terzo posto.