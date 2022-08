CARABINIERI – TRENTO * NUOVI CONTINGENTI – SALUTO COLONNELLO EDERLE E PRESIDENTE FUGATTI, « 66 NUOVI MILITARI (11 LE DONNE), DESTINÀTI A 45 STAZIONI NEL TERRITORIO (SU 74) »

I Carabinieri, invece, provengono dalle Scuole Allievi di Torino, Reggio Calabria, Taranto e Iglesias, al termine di un percorso addestrativo durato dodici mesi, caratterizzato da attività formative di carattere militare e tecnico-professionale erogate da qualche anno con un impostazione metodologica più moderna, non solo sotto il profilo delle tecnologie oggi a disposizione ma anche di natura sociologica per meglio approcciare alle diverse problematiche che affliggono le comunità in cui andranno a prestare servizio (es apprendimento delle tecniche di comunicazione interpersonale, primo intervento sulla scena del crimine, gestione delle emergenze e delle persone in stato di agitazione, tecniche di primo soccorso, etc).

Questi militari, in definitiva, avranno l’opportunità di mettere in pratica nozioni e filosofia istituzionale apprese durante il corso, operando “tra la gente e per la gente”, con il principale scopo di aiutare chi ne ha bisogno, garantendo la sicurezza e la tranquillità delle genti sulle quali sono chiamati a vigilare.