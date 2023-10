CARABINIERI – ROVERETO (TN) * CONTROLLO TERRITORIO: « IDENTIFICATE 4.029 PERSONE / UN ARRESTO / SEQUESTRATI 1,6 KG DI HASHISH »

10.28 - martedì 3 ottobre 2023

Nel mese di settembre la Compagnia Carabinieri di Rovereto ha sviluppato una intensa attività di controllo del territorio e di contrasto all’illegalità anche grazie all’impiego di assetti suppletivi forniti dal Comando Provinciale di Trento, nonché attraverso l’attivazione del servizio di Carabiniere di Quartiere. Nel complesso sono stati eseguiti 475 servizi di pattuglia e perlustrazione, nel corso dei quali sono state identificate 4.029 persone e controllati 1.780 veicoli.

All’esito delle attività preventive sopra citate, 1 persona è stata arrestata per violazione delle prescrizioni sulle misure alternative al carcere ed altre 11 deferite all’autorità giudiziaria per reati di vario genere, tre cui 5 per maltrattamenti verso familiari, ad uno dei quali è stato anche applicato il cd. “braccialetto elettronico”.

Sono state, inoltre, segnalate alle Autorità competenti 10 persone per violazione delle norme sugli stupefacenti, tra cui un minorenne sorpreso a spacciare nel centro abitato di Mori. Complessivamente sono stati sequestrati 1,6 kg. di hashish, 72 gr. di marijuana e 100 gr. di cocaina.

Sono state inoltre contestate 101 infrazioni alle norme del Codice della Strada, di cui 6 per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente di guida, sequestro per confisca del veicolo e segnalazione al Commissariato del Governo.

I Carabinieri manterranno alta l’attenzione sul territorio di Rovereto, anche per i mesi a venire, mediante la loro diuturna attività di contrasto al crimine e al degrado urbano.