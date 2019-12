COMUNE DI TRENTO * TAXI ROSA: « IN DISTRIBUZIONE I BUONI SCONTO PER IL 2019, POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLO SE LE DONNE VIAGGIANO SOLE O ACCOMPAGNATE DA ALTRE DONNE »

Taxi Rosa, in distribuzione i buoni sconto per il 2019. Il servizio Taxi Rosa, attivato sperimentalmente fino al 31 dicembre 2020 grazie ad una convenzione tra Amministrazione comunale e Cooperativa Radio Taxi Trento, consiste nella promozione e distribuzione alle donne, a prescindere dalla residenza, di buoni sconto dell’importo di 5 euro l’uno da utilizzare personalmente per gli spostamenti in taxi nelle fasce orarie notturne.

Possono richiedere i buoni le donne maggiori di sedici anni, registrandosi presso gli uffici del servizio Sviluppo economico, studi e statistica (via Alfieri 6 – piano terra, è possibile il ritiro anche da parte di un soggetto delegato). I buoni, in carnet da cinque, nominali e non cedibili, sono validi fino al 31 dicembre dell’anno di emissione e sono utilizzabili per ogni singola corsa effettuata dalle 22 alle 6. Non sono cumulabili, se ne può quindi utilizzare uno per corsa e, per il momento, è previsto il rilascio ad ogni richiedente di un blocchetto per anno.

Il buono può essere utilizzato solo se le donne viaggiano sole, accompagnate da altre donne e/o da minori, nelle tratte con partenza e/o arrivo nel territorio comunale e comunque non distanti oltre cinquanta chilometri dal Comune di Trento.