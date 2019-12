CARABINIERI – CAVALESE (TN) * SPACCIO: « OFFRE DELLA DROGA A DUE MILITARI LIBERI DAL SERVIZIO, DENUNCIATO UN GIOVANE DELLA VAL DI CEMBRA »

Cavalese. Offre della droga a due Carabinieri liberi dal servizio. Denunciato un giovane della Val di cembra.

Non proprio fortunato un aspirante spacciatore residente in Val di Cembra, che in modo singolare ha avvicinato due giovani Carabinieri in servizio la Stazione di Cavalese, liberi dal servizio, che erano appena usciti da un locale del centro montano e ha offerto loro della marijuana.

I militari, che in un primo momento hanno pensato allo scherzo di un buontempone in erba, sulle prime hanno lasciato parlare il ragazzo, che però ha subito proposto l’acquisto di una decina di grammi di marijuana, esibendo un vaso di vetro, contenente lo stupefacente. I Carabinieri, preso atto della situazione, hanno bloccato il maldestro spacciatore e richiesto il supporto dell’equipaggio Radiomobile in servizio di turnazione e l’hanno condotto in caserma. L’improbabile pusher, resosi conto della mala parata, ha immediatamente consegnato vaso e marijuana.

Le operazioni di perquisizione, estese dai Carabinieri anche all’abitazione del fermato, sita in un piccolo paese della Val di Cembra, hanno condotto alla consegna spontanea di altro stupefacente dello stesso tipo, per complessivi di 40 grammi circa.

La droga rinvenuta, sottoposta a sequestro, è stata inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Bolzano, per stabilire la capacità psicotropa attraverso l’analisi dei principi attivi contenuti.

Il giovane, all’esito delle perquisizioni, è stato denunciato a piede libero per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.