CAMPOBASE – COORDINAMENTO VAL DI NON (TN) * COMUNITÀ DI VALLE: « L’ASSESSORE GOTTARDI CAVA DAL CILINDRO UNA UNA RIFORMA CHE DI ISTITUZIONALE HA BEN POCO »

14.41 - lunedì 31 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La riforma dei 4/5 ed il grande pasticcio. Il sospetto che la riforma delle Comunità di Valle proposta dall’Assessore agli enti locali Mattia Gottardi fosse un flop dichiarato era già da tempo nell’aria; ora quanto avvenuto nei giorni scorsi in Val di Non trasforma quello che era un sospetto in certezza. Per anni si sono susseguite le dichiarazioni dell’Assessore che inneggiava prima alla cancellazione dell’ente, poi alla riforma di grande respiro, poi a concetti non meglio definiti quali quello calcistico della “geometria variabile”.

Come si suol dire: poche idee ma ben confuse!!! D’altra parte, costruire una riforma solida con una visione di lungo termine richiede “caratteristiche tecniche” che francamente questa Giunta provinciale non ha proprio dimostrato di avere nelle proprie corde; la presunzione di riformare un ente complesso come la Comunità di Valle senza conoscerne, non solo i punti di forza e di debolezza, ma anche semplicemente le funzioni e le competenze porta ad un gioco che rischia di essere molto pericoloso.

Avviene così che, messo alle strette dall’approssimarsi della fine della legislatura nel giugno 2022, e quindi dopo quattro anni, l’Assessore Gottardi, cava dal cilindro una una riforma che di istituzionale ha ben poco ma che, al contrario, si concentra sulla definizione di un sistema elettivo del presidente fatto apposta per poter influenzare da Trento le scelte dei territori con buona pace del principio di autonomia delle Valli che è la base delle Comunità. “La riforma dei 4/5” (un eventuale candidato presidente che non sia consigliere comunale deve ottenere i 4/5 dei voti dei sindaci, percentuale mai vista) è evidentemente costruita ad arte per impedire la rielezione, per venire alla Val di Non, del commissario Silvano Dominici che aveva offerto la sua disponibilità a proseguire nel proprio mandato fino al termine della legislatura e che soprattutto aveva operato con impegno ponendo le basi per un Piano Strategico che ora è ad altissimo rischio; il tutto nonostante la maggior parte dei sindaci della Val di Non (ben 16 su 23) avessero indicato come utile alla Val di Non la linea della continuità.

L’elezione di Michela Noletti, avvenuta il primo settembre 2022, non a caso fedelissima all’assessore Gottardi, e già candidata alle provinciali 2018, giunge dopo una trafila di votazioni a vuoto. Condizione posta dai sindaci e, a sorpresa, accettata dalla Sindaca di Rumo è la garanzia di non rendersi disponibile a candidare per le elezioni provinciali del 2023 ormai prossime. Garanzia, peraltro, che dovrebbe essere imposta dall’etica e dal rispetto per le Comunità che chiedono a chi le Amministra di anteporre gli interessi delle Comunità e dei territori ai destini personali.

Ma sono concetti abbastanza in disuso, purtroppo, e di fatto il timore degli amministratori locali della Valle che Noletti vedesse nella Comunità della Val di Non, più che una missione amministrativa da condurre con passione e dedizione, un trampolino di lancio per la prossima campagna elettorale, si rivela fin da subito più che fondata; il presenzialismo esasperato infatti non pare sia accompagnato da un’ attività amministrativa parimenti costante e convinta. Tutt’altro: le molte partite strategiche della valle cadono in secondo piano. In particolare l’iter del Fondo Strategico Territoriale avviato dal presidente Dominici che vede opere importanti tra cui lo sviluppo della ciclabilità in Valle, lo sviluppo turistico della diga di Santa Giustina rimangono di fatto incagliate. La conferenza stampa del 18 luglio 2023, nella quale Noletti ha dichiarato la sua candidatura con “La Civica” di Gottardi ha di fatto svelato il segreto di pulcinella avviando il meccanismo di sfiducia da parte dei sindaci che l’avevano sostenuta, strategicamente anticipato (per qualche ora…) dalle dimissioni spontanee.

Preme sottolineare che il risultato di questa vicenda segna una pericolosa battuta di arresto per un intero territorio; La Comunità di Valle rappresenta un ente fondamentale che garantisce servizi socio-assistenziali irrinunciabili soprattutto a favore dei soggetti più deboli, e l’attività di Carmen Noldin al fianco di Silvano Dominici in questo senso aveva avviato molti importanti progetti.

Si occupa di ambiente e gestione del ciclo dei rifiuti, di urbanistica e tutela del paesaggio, di sviluppo di opere sovra comunali: non possiamo permetterci che le mire elettorali e le logiche partitiche mettano a rischio la qualità di tali servizi!!!

Campobase Val di Non, dunque, fa appello agli amministratori perché davvero si torni ad una Politica, con la P maiuscola, nella quale il fine ultimo, senza se e senza ma, sia il bene comune e lo sviluppo del Territorio, politica che non può prescindere dall’etica degli Amministratori che debbono mettere in secondo piano i propri, pur legittimi, percorsi personali al raggiungimento degli obiettivi.

Siamo sicuri che il senso di responsabilità dei nostri Amministratori darà nel più breve tempo possibile una nuova governance alla Comunità della Val di Non per riportare l’ente sulle tante sfide che la nostra valle è chiamata ad affrontare.

Così come siamo fiduciosi che, nel prossimo ottobre, gli elettori sappiano riconoscere e premiare coloro che davvero si sono spesi per la Valle; figure sulle quali Campobase punterà. Nel frattempo è doveroso fare un grande “in bocca al lupo” al Sindaco di Cles Ruggero Mucchi quale presidente pro-tempore; siamo sicuri che grazie alla sua consolidata esperienza ed al suo profondo spirito di servizio, saprà traghettare l’ente in questa fase complessa e delicata.

*

Coordinamento Campobase Val di Non (Trento)