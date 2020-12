BISESTI (LEGA) *  TRENTO CITTÀ: « ACCOLTELLAMENTO FRA DUE TUNISINI DAVANTI AI PASSANTI E VICINO AD UNO SPAZIO ADIBITO PER BAMBINI, UN ATTO DI DEGRADO E VIOLENZA »

Nota stampa Segretario Bisesti su accoltellamento in pieno centro a #Trento nei pressi del “Villaggio di Babbo Natale” (spazio dedicato ai bambini più piccoli).

Oltre a tutti i problemi di questo periodo, e sono molteplici, oggi alle 4 del pomeriggio il centro di Trento è stato teatro dell’ennesimo atto di degrado e violenza.

Un accoltellamento in piena regola fra due tunisini davanti ai passanti e nei pressi di uno spazio adibito per bambini.

Probabilmente per la sinistra che amministra la città capoluogo, e che ci ha sempre accusato di avere un “problema di percezione” sul tema della sicurezza, anche questo episodio è solo un altro problema di percezione dei leghisti, populisti, sovranisti, etc etc.

L’immigrazione incontrollata – se non gestita o affrontata con rigore – porta inevitabilmente a questo. Il momento è difficile e complicato a causa della crisi sanitaria ed economica e non ci meritiamo anche la violenza nelle nostre strade. Chiediamo rigore.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Segretario della Lega Salvini Trentino, Mirko Bisesti.