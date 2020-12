MELONI (FDI) * COVID: « CONTE SI È ACCANITO SUI NOSTRI RISTORATORI, AIUTIAMOLI CON UN’ORDINAZIONE A DOMICILIO O D’ASPORTO »

«Conte si è accanito sui nostri ristoratori: prima ha imposto regole assurde, poi ha deciso la chiusura serale e infine ha decretato le ultime pesanti restrizioni per le festività natalizie. Aiutiamo i nostri ristoratori: se hai la possibilità, in questi giorni festivi fai un’ordinazione, almeno una volta, con l’asporto o a domicilio. In questo modo possiamo aiutare decine di migliaia di piccole e medie imprese e salvare tantissimi posti di lavoro».

E’ quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che ricorda sui social la campagna di sensibilizzazione avviata da Fdi per sostenere i ristoratori italiani in queste festività attraverso le ordinazioni a domicilio o d’asporto.