BISESTI (LEGA) * AUTOSTRADA A22: « NEGLI ULTIMI 6 ANNI I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ SONO STATI RIDOTTI DEL 14%” »

17.55 - giovedì 17 marzo 2022

“Ogni attacco avanzato da parte dell’opposizione è pressoché strumentale perché negli ultimi sei anni i compensi degli amministratori della Società Autostrada del Brennero sono stati ridotti del 14%”.

È quanto dichiara il capogruppo regionale della Lega Mirko Bisesti nel rispondere alle critiche emerse da alcuni membri dell’opposizione in Consiglio regionale, ricordando al contempo il momento particolarmente delicato per il futuro dell’A22, legato al processo di rinnovo della concessione, che richiederebbe quantomeno prudenza e maggior senso di responsabilità da parte di chi oggi muove queste critiche.

“Dal 2017 ad oggi siamo passati da un totale di 520.160€ a uno di 452.757€ (dato riferito all’anno 2020), per l’intero CdA composto da 14 membri – spiega Bisesti – la stessa voce dei rimborsi appare quasi dimezzata se consideriamo che nello stesso arco temporale siamo passati da 30.395€ a 18.533€. L’attenzione della maggioranza sul tema dei compensi degli amministratori pubblici è quindi massima e i dati scritti nero su bianco nei bilanci pubblici non mentono.

In ogni caso, nessuna persona avveduta e consapevole delle dinamiche del management, tanto pubblico quanto privato, può nascondere una ben più importante evidenza ovvero che le competenze sono merce rara e ricercata da tutti in un mercato di alto livello; per questo a noi, a tutti noi, resta il difficile compito di ricercare un equilibrio fra qualità del servizio erogato e giusta remunerazione”, conclude il capogruppo.