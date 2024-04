BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 5 APRILE: « FDI 27,7% / PD 20,0% / M5S 16,1% / LEGA 8,4% / FI 7,9% »

17.38 - venerdì 5 aprile 2024

Media sondaggi 5 aprile: FI vede l’8%, Azione e AVS sotto lo sbarramento. Media sondaggi al 5 aprile 2024.

Il partito più in forma secondo i sondaggi è Forza Italia di Antonio Tajani, che guadagna mezzo punto arrivando al 7,9%, mezzo punto sotto la Lega, ferma all’8,4%. In calo il primo partito italiano, Fratelli d’Italia, che perde 3 decimi e vale il 27,7%. In calo di 3 decimi anche il Movimento 5 Stelle, al 16,1%, mentre nell’ultimo mese guadagna 3 decimi il PD, arrivando al 20% tondo.

Solo queste 5 liste sopra la soglia di sbarramento per le europee, infatti sia Alleanza Verdi e Sinistra (3,9%) che Azione (3,7%) sono calate nelle ultime settimane sotto soglia, perdendo rispettivamente 1 e 3 decimi. Ancora più indietro stabile Italia Viva, al 3,2%, mentre guadagna un decimo Più Europa, al 2,7%

Fa il suo ingresso nella media sondaggi la lista Pace Terra Dignità di Santoro, all’1,3%. In crescita Democrazia Sovrana Popolare allo 0,9%, mentre cede 2 decimi Noi Moderati allo 0,9% e ben 4 Per l’Italia ItalExit allo 0,9.

Per effetto del dato già visto prima, delle sole 5 liste solo li sbarramento, solo FDI (26 europarlamentari), PD (19), M5S (15), Lega (8) e FI (8) porterebbero eletti al parlamento europeo con questi valori.

In lieve calo infine la fiducia nella premier, al 41,2% (-0,2)

Per il commento ai dati delle nostre medie recuperate la NOSTRA DIRETTA di POLLS sul tema

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata confrontati con la media a 4 settimane precedente. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente