BIANCOFIORE (FI) * AMMINISTRATIVE TRENTO: «BENE URSO E BISESTI CON POSIZIONI COINCIDENTI, SICURAMENTE IL COMMISSARIO FDI NON SUBIRà IL TRATTAMENTO RISERVATO A ME »

Biancofiore-Fi – Trento : Bene Urso e Bisesti, posizioni coincidenti. Sicuramente Urso non subirà trattamento riservato alla sottoscritta.

Sono molto soddisfatta delle recenti dichiarazioni del collega Urso, lungimiranti , logiche e perfettamente coincidenti con le mie delle scorse settimane e anche da quelle sugli obiettivi comuni dell’amico Mirko Bisesti. Non vedo l’ora di riaccogliere Adolfo nella mia terra e fare squadra come sempre avvenuto.

Adolfo e Mirko hanno ragione e come me hanno colto il problema del centro destra di Trento, ovvero riunificare tutta l’alleanza di centro destra autonomista convergendo su un’unica personalità trasversale, per conseguire la storica vittoria di Trento, a portata di mano. Capisco i timori di Janeselli se, come spero, tutti metteranno da parte i legittimi egoismi pervenendo all’obiettivo di rilanciare la città capoluogo e rispondere alle esigenze dei trentini, con lo stesso assetto risultato vincente per la Provincia.

Certamente il sen. Urso avrà la fortuna di non subire il medesimo trattamento riservato alla sottoscritta per essersi permessa da dirigente nazionale del partito fondante della coalizione, di mettere in evidenza e preoccuparsi, delle divisioni emergenti. Purtroppo vi è ancora qualche misogino convinto e retrogrado in politica, ma non mi preoccupa. Il mio interesse coincide sempre con l’interesse generale dei cittadini e con i tanti amici della coalizione.

Michaela Biancofiore,

Parlamentare FI, Membro del comitato e del consiglio regionale di FI del Trentino Alto Adige

Membro del coordinamento nazionale di Presidenza