SOCCORSO ALPINO TRENTINO * FALESIA VAL LOMASONA: « CLIMBER AUSTRIACA VIENE COLPITA DA UN SASSO, ELITRASPORTATA AL SANTA CHIARA »

17.21 - venerdì 26 maggio 2023

Intervento alla falesia Val Lomasona per una climber colpita da un sasso. Una climber austriaca del 1973 è stata elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento con possibili politraumi, dopo essere stata colpita da un sasso caduto dalla parete della falesia Val Lomasona (Comano Terme). La donna stava arrampicando quando è stata investita dal sasso ad un arto inferiore. Nell’impatto la climber ha perso l’appiglio ed è caduta per alcuni metri fino alla base della parete e lungo il pendio nel bosco. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco prima delle 16.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento degli operatori della Stazione Giudicarie esteriori del Soccorso Alpino e Speleologico che in quattro hanno raggiunto l’infortunata e le hanno prestato le prime cure. Nel frattempo, sul posto è arrivato anche l’elicottero che, grazie alle indicazioni dei soccorritori presenti, ha individuato facilmente il luogo dell’incidente ed ha verricellato il Tecnico di elisoccorso con l’equipe medica. La climber, cosciente, è stata stabilizzata e recuperata a bordo dell’elicottero per essere trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento.