PATTON (AD-P-A) * TAVOLA ROTONDA AUTONOMIA: « LO STATUTO SPECIALE DEVE ESSERE VALORIZZATO, PER LE SFIDE DEL NOSTRO TEMPO »

L’Autonomia non va solo difesa, ma anche valorizzata per le nuove sfide del nostro tempo. Prima di tutto, tocca a noi trentini farlo.

«Noi non vogliamo solo difendere, come ovvio, la nostra Autonomia. La vogliamo sviluppare con nuovi strumenti e nuovi patti con lo Stato affinché le Terre Alte possano costruire nuovi modelli di vita e di economia in questo momento di crisi globale. E per farlo dobbiamo tornare ad essere laboratorio e a sperimentare cose nuove, come è stato nei momenti migliori del passato, anche come contributo agli altri territori alpini. Il resto sono solo slogan elettorali». Così ha affermato Pietro Patton, candidato al Senato di Trento per Alleanza Democratica per l’Autonomia, durante l’incontro intitolato Una Autonomia Speciale per davvero. Recuperare il filo del progetto e il coraggio del pensiero.

L’incontro, che si è tenuto a Trento, è stato introdotto da Gianfranco Postal, membro della Commissione dei Dodici, che ha parlato dei rischi di svuotamento sostanziale competenze della nostra provincia e della necessità di una nuova stagione di accordi con Roma e Bruxelles. «L’Autonomia Speciale si basa su relazioni e intese con gli altri territori, con lo Stato e con l’Europa – ha affermato – se mancano, essa subisce un’involuzione e diventa sempre meno Speciale».

Hanno portato il loro contributo anche Michele Sartori e Donatella Conzatti, candidati per la coalizione nei senati di Pergine Valsugana e di Rovereto. Entrambi hanno rimarcato il senso comunitario della nostra Autonomia e la necessità di valorizzarla come strumento per affrontare le grandi sfide del tempo che viviamo. Sartori ha rimarcato i problemi del credito per le piccole e medie imprese e la necessità di ricostruire una più forte coscienza autonomistica nel popolo. Conzatti ha insistito sul contributo originale che il Trentino può e deve dare alle strategie di rilancio del Paese iniziate con il Governo Draghi. Erano presenti all’incontro anche Marco Boato (Verdi/SI), Lucia Maestri (Segretaria del PD Trentino), Massimiliano Mazzarella e Rita Zambanini (Azione/Italia Viva) e Paolo Piccoli (Campobase).

«Le sfide nuove della nostra Autonomia, al di là delle retoriche e dei facili slogan elettorali, sono riferite ai servizi pubblici, ad una sanità efficiente e qualificata, ad un sistema formativo e della ricerca orientato ad un nuovo sviluppo più inclusivo e compatibile con l’ambiente, a politiche del lavoro innovative, ad un utilizzo originale delle nostre risorse per risolvere la questione energetica» ha aggiunto Patton. «Per questo – ha ribadito in seguito Postal – serve lavorare per nuove intese con Roma e Bruxelles, capaci di raccordare le regole finanziarie, della concorrenza e degli aiuti di stato all’obiettivo prioritario del futuro delle nostre Terre Alte».

«Avere tre Senatori trentini della nostra Alleanza, assieme alla SVP, nel futuro Gruppo Parlamentare per le Autonomie – ha concluso Lorenzo Dellai – è come stipulare una sorta di assicurazione sul futuro. Non sappiamo se per noi ci sarà grandine, con un eventuale Governo Meloni: lo temiamo, ma sappiamo che è comunque meglio assicurarsi. Così potremo continuare a costruire una Autonomia Speciale, Dinamica e Integrale».

Da parte di tutti i relatori è arrivato un invito ai Trentini: non accontentiamoci di ascoltare ciò che dicono i vari leader che vengono da Roma, se sono a favore o meno della nostra Autonomia. Nessuno dirà mai di no, in campagna elettorale. Pensiamo piuttosto a sostenere una nostra idea precisa ed un nostro concreto programma al riguardo. E impegniamoci a sostenere i candidati più credibili. La Alleanza Democratica per l’Autonomia sui collegi del Senato è nata per questo, e per questo continuerà a lavorare, con le porte aperte, per le prossime elezioni provinciali.

Pietro Patton

Alleanza Democratica per l’Autonomia