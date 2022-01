APT ALPE CIMBRA (TN) * VACANZE INVERNALI: « 5 IDEE REGALO PER IL PARTNER, DICIAMO STOP AI REGALI MATERIALI E DONIAMO RICORDI CHE DURANO PER SEMPRE »

20:20 - 15/01/2022

5 IDEE REGALO PER IL TUO PARTNER. Diciamo stop ai regali materiali, doniamo ricordi… durano per SEMPRE.

Stanchi di scervellarvi per un regalo unico, perfetto, che lo/la lasceranno a bocca aperta?! Ogni anno la stessa storia, giornate e giornate passate a cercare qualcosa di unico, qualcosa di perfetto per il tuo lui o la tua lei ma niente. Ogni anno ti riproponi di iniziare prima la ricerca, di fare più attenzione a quello che dice di volere ma niente. Basta comprare vestiti, gioielli, portafogli, scarpe o altro… regala un’esperienza, create un ricordo indelebile nel tempo sulle montagne del Trentino. L’Alpe Cimbra è quello che stavi cercando!

Idee romantiche per tutti i tipi di partner:

1) SPORTIVI

I tipi sportivi sono difficili da accontentare… sono persone che si mettono costantemente in gioco per vincere nuove sfide. Li sorprenderai regalando loro un nuovo traguardo. Una giornata di FAT BIKE con una guida specializzata, per esempio, attenta alle vostre esigenze che creerà il percorso sulle vostre capacità! Un giro panoramico tra i boschi e i sentieri dell’Alpe Cimbra, ricchi di natura selvaggia, punti panoramici, storia… e perché no, fatevi scattare una foto da incorniciare dal vostro accompagnatore, è lì solo per voi! Se preferisci puoi scegliere anche la Fat Bike elettrica per andare in bici sulla neve senza troppa fatica. Oppure, se la fatbike è troppo soft per loro, ti suggerisco un’uscita con gli SCI D’ALPINISMO percorrendo, con una guida alpina certificata, pendii immacolati per raggiungere le vette dell’Alpe… e che vista! Due esperienze da vivere da soli o in gruppo, capaci di depurarvi semplicemente con tanta aria fresca, un po’ di sudore e una vista mozzafiato!

2) COCCOLOSI

Le persone coccolose, invece, richiedono meno sforzo poiché a loro basta il semplice fatto di avervi accanto. Quindi fateli sentire speciali e ricambiate tutte le attenzioni che vi danno durante l’anno regalandogli una cena in rifugio con il gatto delle nevi. Cosa c’è di più romantico di salire sulle piste che riflettono la luce della luna, arrivare in un caldo rifugio con una vista sull’Alpe illuminata e cenare di fianco al fuoco di un caminetto a legna. E perché no, fermatevi a dormire in un piccolo e grazioso B&B a conduzione familiare, dove le attenzioni e le premure non mancano mai! Un weekend romantico in montagna per chi non scia ma preferisce passare due giorni sempre insieme in totale relax.

3) FESTAIOLI

I festaioli dormono fino a tardi e amano ambienti vivaci. Per loro ho due consigli in serbo: prenotate una DEGUSTAZIONE DI VINI TRENTINI presso una delle aziende vinicole del Trentino: Salizzoni, Balter e Toblino e la relativa visita guidata per iniziare con il piede giusto e con il giusto numero di bollicine. Se non impazzite per il vino e preferite qualcosa di più inebriante, una degustazione di grappe Marzadro fa per voi, questi prodotti li potete trovare comodamente anche nei ristoranti e rifugi dell’Alpe se preferite non mettervi al volante. Al termine della degustazione, per alzare il grado di festa e rigenerarsi prima della sera in paese consiglio l’esperienza APERICIASPOLA. Una passeggiata con le ciaspole al tramonto, un percorso nella zona di Passo Coe dove rinfrescarti ma… non temere, all’arrivo sentirai l’avvolgente e aromatico profumo del vin brulè servito in un posto incantato e illuminato dalla sola luce delle stelle e della luna! E via per l’ultima tappa, il centro di Folgaria dove ti aspettano tanti bar, musica live e spettacoli!

4) STRESSATI

Venite a provare l’esperienza chiamata BENESSERE AD ALTA QUOTA nel centro wellness di Millegrobbe dove vi aspetta l’Aufguss, un rituale antichissimo di origine finlandese. L’intima e straordinaria esperienza del calore assaporando fino in fondo il senso di pace e leggerezza con il successivo corretto raffreddamento del corpo. Il tutto reso magico dalle enormi finestre del wellness che danno direttamente sui percorsi per racchette da neve e sci di fondo, un bianco e fresco vedere dalla vostra sauna calda e in legno. Vi darà la calma che cercate! Tante sono le spa in montagna, sull’Alpe Cimbra troverai tanti i percorsi tra cui scegliere: dalla Grotta di sale al Laconicum, dalla Sauna finlandese alla Bio sauna alle erbe, dal Bagno turco alla vasca Idromassaggio esterna sotto le stelle. Se invece non volete rinchiudervi subito in un centro benessere ma volete provare la fresca brezza dell’Alpe sulla vostra pelle, consigliatissima un’uscita con le ciaspole accompagnati dalla guida alpina e al termine un’esperienza unica nel suo genere Barefoot, a piedi nudi sulla neve… per il benessere del corpo e della mente. E perché avvolti da questa morbida e rilassante giornata non vi fermate in qualche malga alpina per assaggiare la vera cucina tipica trentina? Potrebbe essere la conclusione perfetta a questa pausa/regalo dallo stress della vita quotidiana!

5) FOTOGRAFI

Loro forse sono i più difficili, sono sempre alla ricerca dello scatto perfetto, della luce giusta, del paesaggio interessante. “Per belli apparire bisogna soffrire” vale lo stesso per le fotografie però il risultato è garantito. Trentino Ski Sunrise è per voi! La sveglia sarà molto molto presto, farà freddo, arriverete ai piedi degli impianti di risalita con il buio e sopra di voi solo le stelle e il bianco della neve. Ma una volta che si sale in seggiovia il cielo inizia a cambiare colore. Raggiungi la cima per goderti l’alba, il sole che esce dalle montagne, le piste vuote davanti a te. Scatta la foto perfetta, che sia di coppia o solo del paesaggio è uguale, ma poi goditi una ricca colazione in questo rifugio alpino in tutta tranquillità perché gli sciatori non sono ancora arrivati. Se riesci siediti vicino alla finestra per continuare a vedere i colori del cielo schiarirsi. Non volete prendere la seggiovia? Non temete c’è anche l’ALBA A PASSO COE una ciaspolata in notturna, o quasi, dove il blu, l’azzurro, il rosa del cielo si susseguono in questa vallata innevata e candida. Se non siete mattinieri ma sempre a caccia dello scatto perfetto, l’ultimo consiglio che vi lascio è di visitare il percorso Respiro degli alberi, a qualsiasi ora vogliate, le opere intagliate nel legno di questo percorso artistico, e con qualsiasi luce vi regaleranno uno scatto magico.