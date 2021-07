NOVARETI * RETE IDRICA: « TEMPORANEA MODIFICA DELLA VIABILITÀ IN VIA MACCANI, DALLA ROTATORIA DI INCROCIO CON VIA PEDROTTI ALLA ROTATORIA CON VIA CADUTI DI NASSIRYA »

A partire dal 26 luglio il tratto di strada di via Ezio Maccani, dalla rotatoria di incrocio con via Giovanni Pedrotti alla rotatoria dove inizia via Caduti di Nassirya, sarà accessibile con senso unico alternato regolato da semaforo per permettere lo svolgimento dei lavori di rinnovo e manutenzione della rete idrica cittadina.

L’intervento, parte di un più ampio piano decennale di rinnovo delle principali arterie idriche della città, prevede la sostituzione della dorsale idrica presente in loco e la sostituzione della tubazione di rete che alimenta i quartieri limitrofi con il contemporaneo ripristino delle connessioni delle utenze esistenti. Un rinnovo che nella sua complessità porterà vantaggi sia alla collettività sia all’ambiente garantendo un servizio idrico ancora più efficiente e ottimizzando sempre di più l’utilizzo delle risorse idriche.

Il cantiere si svilupperà occupando la corsia in direzione nord 50 metri alla volta, ripristinando il manto stradale per poi proseguire per ulteriori 50 metri fino alla conclusione dei lavori a fine novembre.

La pista ciclabile presente lungo il tratto di strada interessato dai lavori verrà deviata in strade alternative al fine di garantire ai cittadini i passaggi pedonali e ciclabili. Sarà sempre garantita l’accessibilità agli esercizi commerciali e ai residenti. Novareti ringrazia fin d’ora tutta la cittadinanza per la collaborazione.