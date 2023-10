APSS – TRENTINO * VISITE SPECIALISTICHE: « RIMBORSO ANCHE PER RISONANZA E TAC, CONCORSO SPESE PER PRESTAZIONI FINO AL 31 DICEMBRE 2023 »

18.52 - martedì 10 ottobre 2023

Saranno rimborsate anche le tac e le risonanze magnetiche effettuate in regime privatistico. È quanto prevede una delibera della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento che ha aggiornato l’elenco delle prestazioni specialistiche rimborsabili. Il rimborso parziale delle visite effettuate in regime privatistico è previsto già dal 2022 per le prestazioni con i maggiori volumi di liste d’attesa; con questa ulteriore misura vengono comprese anche le risonanze magnetiche e le tac. Vengono rimborsate le visite effettuate fino al 31 dicembre 2023.

Per richiedere il rimborso – entro 90 giorni dalla fruizione della prestazione – serve la prescrizione del Servizio sanitario nazionale. Sono rimborsate le visite specialistiche effettuate in regime privatistico presso strutture e professionisti privati e quelle fruite in libera professione nelle strutture del Servizio sanitario.

Il modulo per fare la domanda e l’elenco dettagliato delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali è possibile chiedere una compartecipazione alla spesa (con la misura massima di rimborso) sono disponibili sul sito di Apss a questo link: https://bit.ly/3xfbVBu.

«Le liste d’attesa – ha dichiarato il direttore generale di Apss Antonio Ferro – sono uno dei temi più sentiti dai cittadini trentini e questa misura, sostenuta fortemente dall’assessorato alla salute, ha come obiettivo quello di favorire l’accesso alle prestazioni anche nel settore radiologico. Ora dobbiamo continuare a lavorare insieme ai medici specialisti e alla medicina di famiglia sul fronte dell’appropriatezza degli esami specialistici, perché fare esami non appropriati ha conseguenze sulla salute e sull’intero sistema».