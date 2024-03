APPA – AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE * EDUCAZIONE AMBIENTALE: « COINVOLTE 644 CLASSI DELLA SCUOLA TRENTINA »

09.17 - venerdì 1 marzo 2024

L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) incoraggia da sempre le attività di educazione ambientale, soprattutto nel mondo della scuola, per rafforzare le competenze in materia di sostenibilità di tutti gli studenti e contribuire alla transizione verde. Sul sito web di APPA sono stati recentemente pubblicati i seguenti dati:

numero degli studenti coinvolti a partire dal 2008

numero dei percorsi didattici, articolati per tema, offerti da APPA a partire dal 2014

numeri e statistiche relative all’anno scolastico 22/23

risultati dell’indagine di gradimento sui servizi di educazione ambientale svolti da APPA nell’anno scolastico 22/23

I numeri dell’offerta educativa nell’anno scolastico 22/23

Nell’anno scolastico 22/23 sono stati coinvolti 12.254 studenti nell’ambito di un’offerta di educazione ambientale costituita da 52 differenti percorsi.

Hanno presentato domanda 876 classi, pari al 22,5% di quelle presenti in Trentino, delle quali sono state accettate 644, ovvero il 16,5% delle classi presenti in Trentino.

Queste ultime si sono così distribuite: 58 classi delle primarie primo ciclo (il 9,9% delle classi presenti in Trentino), 114 delle primarie secondo ciclo (12,2%), 173 delle secondarie primo ciclo (21,4%), 235 delle secondarie secondo ciclo (19,3%) e 64 della formazione professionale (20,1%).

Le più alte percentuali di adesione hanno riguardato Val di Cembra (26,4% delle classi presenti), Valle dei Laghi (25%) e Alta Valsugana (19,8%). Le più basse Giudicarie (0%), Primiero (3%) e Paganella (3,6%).

I percorsi maggiormente richiesti e accettati hanno riguardato i cambiamenti climatici (140 richieste accettate), l’educazione agroalimentare (89), l’acqua (60) e l’energia (59).

Il gradimento dell’offerta educativa nell’anno scolastico 22/23

A conclusione delle attività di educazione ambientale relative all’anno scolastico 22/23, 651 docenti sono stati invitati a compilare un questionario di gradimento on-line con richiesta di informazioni generali e attinenti alle attività specifiche. Hanno risposto in 241 (il 37%).

Il 99% dei rispondenti ha dichiarato che parteciperebbe ancora ai percorsi proposti da APPA. Su una scala di valutazione compresa fra 1 (percorso non adeguato – giudizio negativo) a 4 (ottimo – giudizio positivo), l’operato degli educatori ambientali ha ottenuto una valutazione media pari a 3,7, la didattica 3,4, la partecipazione e l’interesse degli alunni 3,4, mentre la valutazione complessiva è stata pari a 3,5.