VITA TRENTINA * “QUEL 16 MARZO IN VIA FANI”: « I GIORNI DEL RAPIMENTO DI ALDO MORO ATTRAVERSO GIORGIO POSTAL E LUIGI SARDI, MODERA DIEGO ANDREATTA (TRENTO 27/4 – 17.30) »

19.02 - mercoledì 26 aprile 2023

Il settimanale Vita Trentina promuove giovedì 27 aprile alle ore 17.30 presso il Polo diocesano “Vigilianum”, in via Endrici 14 a Trento, un incontro sul dramma di Aldo Moro dal titolo “Quel 16 marzo in via Fani” ; si ricostruiranno i giorni del rapimento dello statista attraverso due voci trentine: il sen. Giorgio Postal, che all’epoca fu sottosegretario del Governo Andreotti e il giornalista e storico Luigi Sardi, allora cronista dell’“Alto Adige”. Modera il nostro direttore Diego Andreatta.