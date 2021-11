GUGLIELMI (FASSA) – INTERROGAZIONE * MUSE  TRENTO / SERATA OMO – BI – TRANSFOBIA: « LA GIUNTA PAT È AL CORRENTE DI QUESTA INIZIATIVA? »

17:05 - 15/11/2021

Interrogazione a risposta scritta N.

Il prossimo 20 novembre 2021 si celebra la Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

In occasione di questa ricorrenza il Muse organizza una serata a testimonianza dell’impegno concreto a favore dell’uguaglianza, della diversità e dell’inclusione. E fin qui niente di male. Durante l’intervento sarà presentata “Sei sempre tu : guida formativa per adulti su omosessualità e varianza di genere” che affronta i temi di identità e orientamento sessuale con particolare focus sul bullismo omo-bi-transfobico. Pur non comprendendo appieno il legame con la giornata dell’infanzia e dell’adolescenza, sino a questo punto si può pensare che questa conferenza sia destinata ai genitori. Più avanti si legge nella lettera trasmessa dal Muse che si tratterà di “un confronto a più voci su temi oggi più che mai attuali, un’occasione per continuare a mantenere alta l’attenzione su questo argomento, mettendo al centro l’opinione di adulti e ragazzi.”

Si immagina quindi che a questo ipotetico confronto di opinioni tra adulti e ragazzi su orientamento sessuale e omo-bi-transfobia partecipino anche i ragazzi.

Il fatto grave, a giudizio di chi scrive, è che il MUSE abbia inviato questa missiva agli istituti comprensivi scolastici del Trentino, quindi ad un pubblico potenziale di genitori e alunni di elementari e medie, quindi dai 6 ai 13 anni di età.

Pur condannando in partenza tutti i tipi di bullismo, qualunque sia il destinatario degli stessi, questa opera di diffusione nelle scuole del Trentino di guide formative a senso unico non risulta allo scrivente essere propria di contenuti da inoltrare agli istituti comprensivi,e tantomeno da parte di questi ultimi come si possa inoltrare alle famiglie; né si comprende come possa essere il Muse ad avere questo compito.

Per questi motivi si interroga la Giunta provinciale per conoscere :

se la Giunta o quantomeno l’Assessorato all’Istruzione sia al corrente di questa iniziativa

se tale iniziativa risulti essere compatibile con i programmi scolastici

se tra i compiti del Muse siano compresi gli interventi formativi sugli alunni delle scuole primarie sui temi della sessualità e della omo-bi-transfobia

se la Giunta provinciale intenda presidiare i flussi di informazione e formazione destinati ai plessi scolastici delle scuole primarie.

A termini di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. Luca Guglielmi