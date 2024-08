A.C. TRENTO * SAMUEL DI CARMINE È IL NUOVO ATTACCANTE, CLASSE 1988 ARRIVA DAL CATANIA FINO AL 30 GIUGNO 2025»

23.18 - venerdì 30 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Samuel Di Carmine è un nuovo giocatore dell’A.C. Trento 1921. L’attaccante classe 1988 arriva a titolo definitivo dal Catania e si lega al club di via Sanseverino fino al 30 giugno 2025. Di Carmine, dopo essere cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, tra le altre ha vestito le maglie di Cittadella, Perugia, Hellas Verona, Cremonese e Catania. Per lui 80 gol in Serie B, 22 in Serie C e 8 in A.

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Catania Football Club i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Samuel Di Carmine. Il classe 1988 ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2025.

Nato a Firenze il 29 settembre 1988, Di Carmine cresce nelle giovanili della Fiorentina, club con il quale esordisce in Serie A nella stagione 2006/2007. L’anno successivo, nella prima partita in Coppa Uefa, va subito a segno contro l’Elfsborg. Dopo una stagione trascorsa all’estero al Queens Park Rangers, durante la quale scende in campo in 33 occasioni e realizza 3 reti tra campionato Championship, EFL Cup e FA Cup, torna in Italia al Gallipoli dove ottiene 34 presenze e due reti in Serie B.

L’anno successivo si trasferisce al Frosinone. Con i Ciociari, nella stagione 2010/2011, scende in campo in 16 occasioni e realizza 1 rete. Nel biennio seguente indossa invece la maglia del Cittadella, mettendo a referto 79 presenze e 16 marcature tra Serie B e Coppa Italia. Nelle due stagioni successive scende in campo con la maglia della Juve Stabia, club con il quale ottiene 67 gettoni e 21 reti tra Campionato e Coppa.

Nella stagione 2015/2016 si divide tra Perugia e Virtus Entella, in Serie B, collezionando in totale 39 presenze e 6 reti. Il biennio successivo indossa nuovamente la maglia dei Grifoni, scendendo in campo in 75 occasioni e realizzando 35 marcature. Nella stagione 2018/2019 si trasferisce al Verona, contribuendo in maniera determinante alla vittoria dei playoff di Serie B, anche grazie alle sue 29 presenze e 12 reti. L’anno seguente, con i veronesi in massima Serie, si conferma con 8 gol in 22 occasioni.

L’anno successivo, sempre in Serie A, si divide tra Hellas Verona e Crotone. Nella stagione 2021/2022 si trasferisce invece alla Cremonese. Con il Club lombardo colleziona 31 presenze e 5 marcature in Serie B. L’anno seguente indossa la maglia del Perugia, riuscendo a siglare 4 reti in 29 gettoni. La scorsa stagione ha giocato al Catania dove è sceso in campo in 36 occasioni e siglato 10 reti, contribuendo alla conquista della Coppa Italia di Serie C.

A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Samuel Di Carmine e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.