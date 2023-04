QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « TROVATO CON 15 GRAMMI DI HASHISH E 95 EURO, DENUNCIATO EXTRACOMUNITARIO 39ENNE »

19.00 - sabato 22 aprile 2023

Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte della Questura di Trento, finalizzati a prevenire e reprimere attività delittuose riconducibili alla criminalità diffusa, allo spaccio di stupefacenti ed a situazioni di degrado.

Nello specifico, nel pomeriggio di giovedì 20 aprile 2023, personale della Squadra Mobile, unitamente ad un’unità cinofila della Questura di Padova, ha effettuato un controllo nei pressi di una sala giochi del centro cittadino, sita nella zona contigua a via Verdi, in prossimità della quale era stato segnalato un anomalo andirivieni di tossicodipendenti, pregiudicati e soggetti gravitanti nel sottobosco degli stupefacenti.

In prossimità dell’ingresso del predetto esercizio commerciale, gli agenti hanno notato un soggetto extracomunitario, nato in Iraq nel 1984, già noto agli operatori poiché annoverante precedenti penali e di polizia. Lo stesso veniva trovato in possesso di circa 15 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 95 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, ragione per la quale è stato denunciato in stato di libertà e considerato, inoltre, lo status di irregolare, si è provveduto a notificargli il decreto di espulsione dal territorio nazionale.

Durante successiva attività all’interno della sala giochi, nell’ambito della quale si è proceduto a controllare ed identificare tutti i presenti, il cane antidroga ha puntato con decisione uno zainetto apparentemente abbandonato, al cui interno veniva rinvenuto un “panetto” di circa 100 grammi di hashish.