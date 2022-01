AMBROSI E ROSSATO (FDI) * COVID: « VENTILAZIONE MECCANICA NELLE SCUOLE, SONO DISPOSITIVI FONDAMENTALI PER SALUTE E SICUREZZA DI ALUNNI E DOCENTI »

14:31 - 26/01/2022

Ventilazione meccanica nelle scuole – Ambrosi e Rossato (Fratelli d’Italia): “Dispositivi fondamentali per la salute e la sicurezza di alunni e docenti”.

L’OMS ha ricordato che la ventilazione degli ambienti chiusi è una degli strumenti più efficaci contro il contagio da Covid-19. Fratelli d’Italia propone da tempo l’areazione meccanica controllata nelle scuole al fine di adeguare gli ambienti scolastici alle nuove condizioni sanitarie.

L’adeguato ricambio dell’aria in tutti gli ambienti scolastici è stato raccomandato anche dall’Istituto Superiore di Sanità, ma in diverse scuole ciò avviene tramite l’apertura delle finestre anche in periodo invernale, con effetti controproducenti per l’efficienza energetica e per la salute di studenti, docenti e del personale.

Oggi la tecnologia degli impianti di areazione è in grado di fornire un comfort elevato relativamente alla qualità e alla salubrità dell’aria interna, senza la necessità di utilizzare metodi empirici per il soddisfacimento dei requisiti imposti dalle norme.

I moderni dispositivi di ventilazione meccanica controllata garantiscono sanificazione e filtrazione dell’aria, controllo costante del livello di umidità e salubrità degli ambienti attraverso il sensore della qualità dell’aria, efficienza energetica e riduzione dei costi e dei consumi. A prescindere dal Covid-19, una buona qualità dell’aria all’interno contribuisce inoltre a creare un ambiente favorevole per studenti, insegnanti e personale, con benefici su concentrazione, attenzione e dunque capacità di apprendimento.

Una riduzione del rischio di contagio significa inoltre ridurre potenzialmente il ricorso alla Dad. Per questo motivo io e la collega Katia Rossato abbiamo elaborato una proposta di mozione volta a promuovere la dotazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata presso gli edifici scolastici sul territorio provinciale, valutando inoltre di promuoverne la dotazione presso i luoghi di lavoro pubblici e gli impianti sportivi indoor.

*

Cons. Alessia Ambrosi

Cons. Katia Rossato