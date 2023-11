PAT * VIABILITÀ: « RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE S.S. 45 BIS GARDESANA – OCCIDENTALE / EX S.S. 47 LASTE / S.P. 235 INTERPORTO (DAL 27/11 ALL’1 DICEMBRE) »

13.57 - venerdì 24 novembre 2023

Viabilità, la prossima settimana il rifacimento della pavimentazione su alcune arterie stradali di rilevanza provinciale. Da lunedì 27 novembre a venerdì 1 dicembre 2023, il Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento ha in programma il rifacimento della pavimentazione su alcune arterie stradali di rilevanza provinciale.

In particolare, sono previsti lavori di bitumatura sulla S.S. 45 bis Gardesana – Occidentale, fra Vezzano e Padergnone nel comune di Vallelaghi, sulla ex S.S. 47 delle Laste (via Bassano) nel comune di Trento, lungo la S.P. 235 dell’Interporto, fra lo svincolo di Lavis e le gallerie della Rupe a Mezzolombardo. Sono previsti provvedimenti puntuali sulla viabilità.

La programmazione delle attività.

Lunedì 27 novembre: sulla S.S. 45 bis Gardesana – Occidentale, fra gli abitati di Vezzano e Padergnone, nel comune di Vallelaghi, nell’orario 8:30-16:30 al fine di limitare i disagi ai pendolari.

Durante i lavori il traffico sarà regolato a senso unico alternato tramite movieri.

L’intervento sulla S.S. 45 bis proseguirà nelle giornate di martedì 28 novembre e mercoledì 29 novembre nell’orario 7:00-16:30 e 7:00-12:00 rispettivamente; i veicoli in direzione Trento transiteranno senza alcuna limitazione, mentre il traffico in direzione Riva del Garda verrà deviato a Vezzano sulla S.P. 84 di Cavedine per poi immettersi nuovamente sulla S.S. 45 Bis in località Padergnone.

Martedì 28 novembre: sulla ex S.S. 47 delle Laste (via Bassano) nel comune di Trento, nel tratto tra la rotatoria di Cognola e lo svincolo d’immissione sulla SS 47 della Valsugana, gli interventi sono previsti nell’orario 13:00-17:00, e proseguiranno nelle giornate di mercoledì 29 novembre e giovedì 30 novembre nell’orario 8:30-16:30. Per l’intera durata dei lavori, il traffico verrà regolato a senso unico alternato tramite movieri.

Infine, Venerdì 1 dicembre, nell’orario 8:30-16:30, saranno effettuati gli interventi lungo la S.P. 235 dell’Interporto, fra lo svincolo di Lavis e le gallerie della Rupe a Mezzolombardo. Nel corso dei lavori il traffico sarà regolato tramite sensi unici alternati con movieri e con restringimenti localizzati di carreggiata.