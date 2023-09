PAT * VIABILITÀ: FUGATTI, « AL VIA I LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA STATALE 46 DI VALLARSA, SEGNALE DI ATTENZIONE PER IL TERRITORIO »

08.51 - venerdì 1 settembre 2023

Al via i lavori di allargamento della Strada Statale di Vallarsa. I lavori dureranno circa un anno e prevedono l’allargamento di due tratti di strada.

Ancora qualche giorno e poi inizieranno i lavori di allargamento della Strada Statale 46 di Vallarsa. Due i tratti di strada interessati in località Norde, alle porte della frazione Valmorbia, per un totale di 600 metri che comporteranno la chiusura totale della strada: “Un’opera puntuale, ma utile e molto attesa dalla popolazione – ha affermato il presidente Maurizio Fugatti – di cui se ne era già parlato durante gli incontri degli Stati Generali della Montagna e che ora trova concretezza. Si tratta di un lavoro importante che consentirà ai residenti di Vallarsa, ma anche ai tanti turisti che transitano sull’arteria provenienti dal Veneto, di percorrere la strada in tutta sicurezza”.

I lavori, del costo di poco meno di 4 milioni di euro (3.815.873,11 euro) riguardano due tratti ravvicinati della via che porta all’abitato di Valmorbia (dal km 60,300 al km 61,159) per un totale di 600 metri e saranno svolti dall’associazione temporanea di imprese tra Edilpavimentazioni srl e Impianti Casetta srl con sede rispettivamente a Lavis e Bieno. Contemporaneamente all’allargamento della sede stradale di circa un metro e mezzo, si provvederà alla sistemazione di barriere paramassi e di muri di valle e alla posa di un nuovo guard rail. Il cantiere aprirà l’11 settembre prossimo e per circa un anno la strada compresa dai lavori sarà completamente chiusa al traffico, dirottato sulla strada parallela SP 89. Se le condizioni lo permetteranno per alcuni periodi sarà istituito un senso unico alternato. “A lavori terminati – conclude Fugatti – avremo una strada più comoda ma soprattutto più sicura che migliorerà il collegamento tra il fondovalle, in questo caso Rovereto, e una valle decentrata come la Vallarsa. In definitiva un segnale di attenzione per un territorio al quale la Provincia è sempre vicina”.