LANCIO D'AGENZIA TN-AA

PAT * VALLE DEI MÒCHENI: FUGATTI, «DALLA CASA DELLA VALLE AI PARCHEGGI GREEN, IL FUTURO DEI BORGHI»

19.01 - lunedì 8 settembre 2025

Il cuore della Valle dei Mòcheni riparte dai suoi borghi. Con sei nuovi cantieri finanziati dal PNRR, tre dedicati alla rigenerazione di Palù del Fersina e tre alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile, la Provincia autonoma di Trento punta a un duplice obiettivo: valorizzare il patrimonio storico e culturale mochena e rendere più sicuri e accessibili i collegamenti della valle.

Un investimento complessivo di oltre 2,9 milioni di euro che unisce tradizione e innovazione, per restituire nuova vitalità alle comunità locali e favorire uno sviluppo turistico e sociale sostenibile.

Il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti insieme ai sindaci Franco Moar di Palù del Fersina, Andrea Fontanari di Sant’Orsola Terme, l’assessore di Fierozzo Nicola Moltrer e i dirigenti della Provincia Carlo Benigni e Massimo Gelmini hanno consegnato i cantieri alle aziende vincitrici.

Presenti anche la senatrice Elena Testor e la consigliera provinciale Stefania Segnana.

Tre interventi riguardano il rilancio del borgo alpino di Palù del Fersina nell’ambito del progetto nazionale “Borghi”, mentre altri tre hanno come obiettivo la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile a Palù, Sant’Orsola e Fierozzo.

