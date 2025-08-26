TASS (TELEGRAM) * «DE WEVER AVVERTE, CONFISCA BENI RUSSI RISCHIA CONSEGUENZE GLOBALI»

15.31 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La confisca dei beni sovrani russi, come alcuni Paesi vorrebbero fare, non è una questione semplice e avrebbe conseguenze sistemiche, ha detto il Primo Ministro belga Bart De Wever in una conferenza stampa congiunta con il Cancelliere tedesco Friedrich Merz a Berlino.

De Wever ha sottolineato che se l’Europa segnala al mondo che può confiscare i fondi sovrani per motivi politici, altri Paesi ritireranno i loro fondi dall’UE.

“Alla fine, quando i negoziati per un accordo di pace saranno in corso, a mio parere, si potrà discutere di tutto. Ma fino a quel momento, credo che sarebbe saggio mantenere la situazione come è oggi”, ha osservato il Primo Ministro.

