Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * FINANCIAL TIMES: «TRUMP HA PROPOSTO TRUPPE CINESI IN UCRAINA, L’EUROPA HA RIFIUTATO L’IPOTESI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
22.29 - venerdì 29 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

In una conversazione con i politici europei alla Casa Bianca la scorsa settimana, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha proposto il dispiegamento di forze di pace cinesi in Ucraina come parte della risoluzione del conflitto, ha riferito il Financial Times citando delle fonti.

L’idea non ha trovato il sostegno dei Paesi europei e dell’Ucraina, che accusano Pechino di fornire assistenza al complesso militare-industriale russo.

Un rappresentante senior dell’amministrazione Trump ha definito il rapporto falso.

///
In a conversation with European politicians at the White House last week, US President Donald Trump proposed deploying Chinese peacekeepers in Ukraine as part of the conflict settlement, the Financial Times reported citing sources.

The idea found no support from the European countries and Ukraine, which accuse Beijing of providing assistance to the Russian military-industrial complex.

A senior representative of the Trump administration called the report false.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.