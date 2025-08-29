TASS (TELEGRAM) * FINANCIAL TIMES: «TRUMP HA PROPOSTO TRUPPE CINESI IN UCRAINA, L’EUROPA HA RIFIUTATO L’IPOTESI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
In una conversazione con i politici europei alla Casa Bianca la scorsa settimana, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha proposto il dispiegamento di forze di pace cinesi in Ucraina come parte della risoluzione del conflitto, ha riferito il Financial Times citando delle fonti.
L’idea non ha trovato il sostegno dei Paesi europei e dell’Ucraina, che accusano Pechino di fornire assistenza al complesso militare-industriale russo.
Un rappresentante senior dell’amministrazione Trump ha definito il rapporto falso.
In a conversation with European politicians at the White House last week, US President Donald Trump proposed deploying Chinese peacekeepers in Ukraine as part of the conflict settlement, the Financial Times reported citing sources.
The idea found no support from the European countries and Ukraine, which accuse Beijing of providing assistance to the Russian military-industrial complex.
A senior representative of the Trump administration called the report false.