PAT * FESTIVAL DELLO SPORT – TRENTO: «A MILANO GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE LA PRESENTAZIONE DELL’OTTAVA EDIZIONE»

17.40 - lunedì 8 settembre 2025

Ancora pochi giorni e si conosceranno tutti i nomi dei campioni e delle campionesse partecipanti all’ottava edizione de “Il Festival dello Sport di Trento”, che si svolgerà dal 9 al 12 ottobre con il titolo “Adrenalina pura”.

Tutti i dettagli del programma saranno svelati giovedì 11 settembre alle ore 11, nella conferenza stampa che si terrà a Milano, in sala Buzzati, in via Eugenio Balzan 3.

Il Festival dello Sport di Trento è organizzato da La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, con la collaborazione di Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Università di Trento e Apt di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico.

Interverranno alla presentazione il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il presidente e amministratore delegato di Rcs Mediagroup Urbano Cairo, il direttore de La Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli, il presidente di Trentino Marketing Giovanni Battaiola, il delegato del rettore allo sport dell’Università degli studi di Trento con delega speciale alle Olimpiadi invernali 2026 Paolo Bouquet, la vicesindaca di Trento Elisabetta Bozzarelli, l’amministratore delegato di CairoRCS Media Uberto Fornara, l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport e direttore scientifico de Il Festival dello Sport di Trento Gianni Valenti.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui siti: https://www.ilfestivaldellosport.it/ e www.gazzetta.it.