PAT * VAL DI FIEMME: MINISTRO ABODI, «OLIMPIADI E PARALIMPIADI, PALCOSCENICO UNIVERSALE IMPORTANTE PER QUESTA TERRA PIENA DI TRADIZIONE»

17.07 - mercoledì 11 febbraio 2026

Giornata olimpica in Val di Fiemme per il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Nel primo pomeriggio ha visitato il villaggio Olimpico alla Scuola della Guardia di Finanza di Predazzo. Dopo un tour nei diversi padiglioni, compreso quello appositamente costruito per i Giochi, si è quindi spostato nello stadio del fondo di Tesero. Qui ha seguito le fasi calde e le premiazioni della frazione di sci di fondo della combinata nordica.

“È sempre con molto piacere che torno in Val di Fiemme – ha dichiarato il ministro Abodi – in questo caso per godere di uno spettacolo unico con atleti e tifosi provenienti da tutto il mondo riuniti per i Giochi Olimpici. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi offrono un palcoscenico universale importante a questa terra piena di tradizione e di cultura sportiva”.

Alla competizione, tra le altre autorità, ha partecipato anche la presidente del CIO Kristy Coventry la quale ha premiato i vincitori di giornata. Per la cronaca la medaglia d’oro è andata a Jens Luraas Oftebro. Quarto dopo la sessione di salto dal trampolino normal hill, il combinatista norvegese ha fatto la differenza nella prova di fondo a inseguimento, raggiungendo e sorpassando tutti i rivali. Secondo posto a un solo secondo dal vincitore l’austriaco Johannes Lamparter, medaglia di bronzo per il finlandese Eero Hirvonen. Sesto posto per l’estone Kristjan Ilves, primo dal trampolino.