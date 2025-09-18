TASS (TELEGRAM) * RUSSIA – MINISTERO DIFESA: «40 DRONI UCRAINI ABBATTUTI DURANTE LA NOTTE»

06.49 - giovedì 18 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Più di 40 droni ucraini sono stati abbattuti sopra diverse regioni russe durante la scorsa notte, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.

“Durante la notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 43 veicoli aerei ucraini ad ala fissa senza pilota: 23 sulla regione di Rostov, 11 sulla regione di Volgograd, cinque sulla regione di Kursk, tre sulla Crimea e uno sulla regione di Belgorod”, ha dichiarato.

More than 40 Ukrainian drones were shot down over several Russian regions during the past night, the Russian defense ministry said.

“During the night, Russian air defense systems intercepted and destroyed 43 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles: 23 over the Rostov Region, 11 over the Volgograd Regio, five over the Kursk Region, three over Crimea, and one over the Belgorod Region,” it said.