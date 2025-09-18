TASS (TELEGRAM) * CINA -VICE MINISTRO ESTERI HONG LEI «FAREMO DEL NOSTRO MEGLIO PER PROMUOVERE UNA SOLUZIONE POLITICA DELLA CRISI UCRAINA»

06.49 - giovedì 18 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Cina farà del suo meglio per promuovere una soluzione politica della crisi ucraina, ha dichiarato il Vice Ministro degli Esteri Hong Lei.

“La Cina sta analizzando a fondo e implementando gli approcci per risolvere i problemi urgenti per risolvere la crisi ucraina e il conflitto palestinese-israeliano con l’uso di strumenti oggettivi e imparziali, cercando di promuovere soluzioni politiche”, ha detto durante la cerimonia di apertura della parte ufficiale del 12° forum di sicurezza internazionale Xiangshan a Pechino.

///

China will do its best to promote a political settlement of the Ukrainian crisis, Assistant Foreign Minister Hong Lei said.

“China is thoroughly analyzing and implementing approaches to settling pressing problems to resolve the Ukrainian crisis and the Palestinian-Israeli conflict with the use of objective and unbiased tools, seeking to promote political solutions,” he said at the opening ceremony of the official part of the 12th Xiangshan international security forum in Beijing.