OSSERVATORIO MILEX * RIARMO: «DA INIZIO LEGISLATURA NUOVI PROGRAMMI DA 42 MILIARDI, CON IMPEGNI FINANZIARI VINCOLANTI PER 15 MILIARDI (TRA IL 2025 ED IL 2027)»

L’osservatorio Milex sulle spese militari italiane pubblica la tabella aggiornata dei programmi di riarmo avviati finora dall’inizio della XIX legislatura, per un valore complessivo di oltre 42 miliardi e – più rilevante perché si tratta di somme effettivamente stanziate in modo vincolante – impegni finanziari pluriennali per 15 miliardi, con impegni annuali superiori al miliardo di euro per ognuno dei tre anni considerati, 2025, 2026 e 2027.

La tabella riporta anche le aziende fornitrici, italiane ed estere: tra queste primeggiano quelle statunitensi e tedesche e si registra la crescita di quelle israeliane, fornitrici di missili anticarro, droni-bomba, aerei spia e simulatori, con impegni finanziari per oltre mezzo miliardo.

