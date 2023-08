PAT * “UNDERCUT“: « SU DMAX (CANALE 52) I BOSCAIOLI SONO CHIAMATI AD ARGINARE IL BOSTRICO, L’INSETTO CHE MINACCIA IL BOSCO (30/8 – 21.25)

11.22 - martedì 29 agosto 2023

Ritorna su DMAX “Undercut: l’oro di legno”.Dal 30 agosto in prima tv alle 21.25 in onda la sesta edizione. Ritornano su DMAX (canale 52) i 4 Team di boscaioli protagonisti del lavoro nei boschi, giunti ormai alla sesta edizione. Il Timber team Giacomelli, i fratelli Sambugaro, Vania Zoppè e gli Z-Holz continuano nel loro incessante lavoro di cura e gestione dei boschi. Nuove generazioni vogliono entrare in questo mondo del lavoro, commesse impreviste e particolari, attività diverse da intraprendere e difficoltà di ogni genere mettono alla prova i nostri boscaioli che sono chiamati anche a combattere ed arginare il bostrico, l’insetto che minaccia la sopravvivenza del bosco. Dal 30 agosto 2023 alle 21.25 in prima tv e in anteprima streaming dal 23 agosto su Discovery+. “Undercut: l’oro di legno” (6×50’) è realizzato da GiUMa Produzioni con il sostegno di Trentino Film Commission per Warner Bros Discovery; DMAX è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky canale 170 e tivùsat canale 28.

In un panorama in cui il prezzo del legname scende a causa dello stoccaggio e la qualità è minacciata dal bostrico, i nostri 4 team di boscaioli si trovano a dover rispondere con nuove idee, nuove iniziative e nuove forze. Nelle foreste della Val di Fiemme Moreno Giacomelli si butta in una nuova avventura che scombussolerà i piani del team famigliare e porterà il duro Vitale ad un ruolo assolutamente inatteso e l’altrettanto ruvido Patrizio a fare i conti con un suo vecchio problema. Gli Z-Holz Francesca e Michael dovranno separare le loro strade lavorative e mettersi in gioco in ruoli e situazioni assolutamente impreviste prima di riunirsi, nella loro Val di Fassa, a misurarsi con l’arrivo di mezzi eccezionali.

Sul Pian Cansiglio il team Zoppè lotta contro il tempo e contro il fango per consegnare un cantiere molto delicato, l’arrivo di una nuova generazione, la terza della Famiglia Zoppè, mette a dura prova gli equilibri del team e l’organizzazione del lavoro. Commesse importanti e inusuali assieme ad una miriade di piccole lavorazioni difficili e particolari mettono a dura prova le certezze e la professionalità dei fratelli Sambugaro che, nei boschi dell’altopiano di Asiago, dovranno ricorrere a tutta la loro esperienza per mantenere la parola data.