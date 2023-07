PAT * TRENTINO DIGITALE: « INTEGRATI I SERVIZI CON IL POLO STRATEGICO NAZIONALE, PER MIGLIORARE LE ESIGENZE DI CITTADINI ED IMPRESE »

14.32 - martedì 18 luglio 2023

Trentino Digitale integra i propri servizi con quelli del Polo Strategico Nazionale. La società Ict trentina è la prima In House a sottoscrivere in Italia l’accordo nell’ambito del cloud e delle soluzioni per la pubblica amministrazione.

Il Trentino apre la strada al futuro della pubblica amministrazione italiana. E’ di oggi la firma, prima società Ict in Italia, di Trentino Digitale con il Polo Strategico Nazionale. L’intesa mira ad integrare i servizi del Trentino in ambito nazionale, oltre a promuovere soluzioni cloud sicure, efficienti ed innovative a favore del territorio. La collaborazione tra Polo Strategico Nazionale e Trentino Digitale è finalizzata a dotare le amministrazioni locali di servizi e soluzioni cloud ad alta affidabilità e resilienza, mettendo in campo diverse sinergie in termini di infrastrutture e tecnologie d’avanguardia e valorizzando le specifiche competenze attraverso la valutazione congiunta di progetti in ambito cloud.

“L’intesa che è stata sottoscritta è la dimostrazione concreta del lavoro che in Trentino stiamo portando avanti per la transizione digitale e della volontà di dotare la pubblica amministrazione di infrastrutture e servizi di nuova generazione, in grado di garantire le migliori risposte alle esigenze di cittadini ed imprese. Innovare un territorio e la pubblica amministrazione richiede, innanzitutto, capacità e competenze di assoluto livello, ma anche sinergie che ti permettano di far parte a pieno titolo del tessuto tecnologico, economico e sociale del Sistema Italia”, questo il commento dell’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli; presente alla firma vi era la dirigente generale dell’Umst Semplificazione e Digitalizzazione provinciale Cristiana Pretto.

“Il modello di cooperazione siglato oggi tra PSN, cloud nazionale della Strategia Cloud Italia, e Trentino Digitale, società in house della Provincia Autonoma di Trento, apre a nuove opportunità nel processo di trasformazione digitale del paese attraverso un approccio congiunto e coordinato che mette a fattor comune le infrastrutture, soluzioni e competenze possedute da Polo Strategico Nazionale e qualificate ai massimi standard con l’esperienza sul territorio e la prossimità delle PA locali ai cittadini. – dichiara Emanuele Iannetti, amministratore delegato di Polo Strategico Nazionale – Attraverso specifici progetti cloud sarà quindi possibile far evolvere le soluzioni fornite alle amministrazioni, che potranno garantire ai cittadini applicazioni più innovative, affidabili e sicure”.

“Il processo di transizione digitale del Trentino – sottolinea Carlo Delladio, presidente di Trentino Digitale – necessita di infrastrutture avanzate, sviluppate con i massimi criteri di sicurezza. L’intesa, sottoscritta oggi, va in questo senso e rappresenta un nuovo tassello della pubblica amministrazione efficiente ed efficace su cui il Sistema Trentino, di cui facciamo parte, sta lavorando da tempo. L’accordo con il Polo Strategico Nazionale ci permetterà di garantire ai nostri stakeholder nuovi servizi caratterizzati da elevate prestazioni, sicurezza, ed affidabilità, . Si tratta, in definitiva, di una sinergia strategica che va nella direzione della cloud transformation valorizzando le infrastrutture digitali e le relative soluzioni per il miglioramento delle dei servizi delle amministrazioni pubbliche a favore dei cittadini e le imprese”.

Il livello continuo di evoluzione dei servizi al cittadino e alle imprese richiede soluzioni e applicazioni sempre più avanzate e, al contempo, un livello di messa in sicurezza dei dati possibile solo attraverso infrastrutture digitali all’avanguardia.

Il Memorandum d’Intesa prevede la messa a disposizione da parte di Polo Strategico Nazionale di servizi e competenze ai massimi livelli, servizi di continuità operativa e servizi cloud securizzati di tipo privato, pubblico, ibrido. Tali servizi potranno essere integrati con servizi di cloud privato, servizi applicativi e rete in fibra di proprietà di Trentino Digitale oltre ad ottimizzazioni delle prestazioni per consentire elaborazioni di prossimità a bassissima latenza legate alla realtà territoriale.

Polo Strategico Nazionale (www.polostrategiconazionale.it) è la società partecipata da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (attraverso la controllata CDP Equity) e Sogei che ha come mission la realizzazione e la gestione di un’infrastruttura cloud tecnologicamente innovativa e indipendente, per garantire la sicurezza e la sostenibilità economica e ambientale nella gestione di dati e applicazioni della Pubblica Amministrazione italiana.

Polo Strategico Nazionale è uno dei tre pilastri su cui si poggia la Strategia Cloud Italia, sviluppata dal Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) con gli indirizzi strategici per il percorso di migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della Pubblica Amministrazione. La società, a seguito dell’aggiudicazione della gara, ha firmato la Convenzione con il Dipartimento per la trasformazione digitale per l’espletamento della concessione per una durata complessiva di 13 anni.

Trentino Digitale S.p.A., Società ICT in house, è il braccio operativo della Provincia autonoma di Trento e degli Enti locali del territorio per la trasformazione digitale del sistema Trentino. La Società gestisce le reti di telecomunicazione provinciali in fibra ottica e radio, comprese le reti per l’emergenza, i data center e l’evoluzione verso il cloud, oltre a realizzare e gestire software e applicazioni, anche innovativi, per la digitalizzazione del territorio trentino. Le attività di Trentino Digitale includono anche la sicurezza informatica e il supporto alle strategie della Provincia autonoma di Trento per la diffusione della banda ultra larga nel Trentino.