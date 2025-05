PAT * « MOSTRA FOTOGRAFICA “WE, HOME, RELAZIONI AFFETTI LUOGHI DELLA CURA IN FAMIGLIA” DA OGGI AL 15 MAGGIO»

16.23 - lunedì 5 maggio 2025

Da oggi al 15 maggio l’allestimento promosso dal Centro Internazionale Studi Famiglia (CISF) che esplora il concetto di casa come spazio di relazione, crescita e identità familiare.

Le fotografie per raccontare il valore della casa, intesa non solo come spazio fisico, ma come luogo di relazioni, di affetti e di cura. È questo il cuore della mostra itinerante “We, Home. Le relazioni, gli affetti, i luoghi della cura in famiglia”, ospitata da oggi al 15 maggio al piano terra del Palazzo della Provincia autonoma di Trento. Promossa dal Centro Internazionale Studi Famiglia (CISF) e realizzata nell’ambito del Rapporto CISF 2024 “Case e città a misura di famiglia”, l’esposizione si inserisce tra le iniziative sostenute dall’Assessorato provinciale alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’autonomia.

Attraverso un percorso visivo coinvolgente, la mostra intende restituire al visitatore la centralità dell’abitare, non solo come necessità, ma come dimensione relazionale e identitaria, fondamentale per il benessere delle persone e della comunità. L’iniziativa si colloca nel quadro delle politiche provinciali per la resilienza abitativa e la sostenibilità e rappresenta un’occasione di riflessione sulle trasformazioni sociali, demografiche ed economiche che oggi ridefiniscono il concetto stesso di casa. La mostra è collegata al convegno “Politiche abitative, una priorità che abbraccia città e periferie”, in programma giovedì 8 maggio sempre presso il Palazzo della Provincia.