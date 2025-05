PAT * « ”SIAMO EUROPA” 2025, RIFLESSIONI E CONFRONTI SUI TEMI DELL’UNIONE»

15.04 - lunedì 5 maggio 2025

Diritti, pace, democrazia, sostenibilità e libertà: sono i pilastri su cui si fonda l’idea europea, valori che non devono essere dati per scontati, ma che necessitano di un impegno quotidiano per essere difesi e rafforzati, in un contesto globale segnato da profondi cambiamenti e sfide inaspettate come quello attuale.

L’Europa non è un’entità astratta, ma una realtà che è possibile costruire insieme, grazie all’azione e alla partecipazione di tutti i cittadini, riflettendo sul suo significato e sul suo valore. Anche nel 2025, perciò, torna “Siamo Europa”, l’appuntamento annuale dedicato alla cittadinanza europea, alla riflessione e al confronto sui temi dell’Unione. Un’occasione pensata per coinvolgere la comunità – in particolare i giovani – in un momento storico segnato da sfide, ma anche da nuove possibilità di partecipazione attiva.

L’iniziativa si svolge l’8 maggio a partire dalle ore 16 presso la Bookique di Trento, in via Torre d’Augusta, 29, con la proposta di un ricco programma, grazie alla collaborazione di numerosi enti del territorio impegnati nella promozione della cultura e dei valori europei.

Il pomeriggio si apre con la presentazione del libro “L’Europa senza retorica” di Barbara Curli, a cura del Centro Jean Monnet con Gabriele d’Ottavio. Attraverso le figure di tre intellettuali femminili – l’analista americana Miriam Camps, la filosofa italiana Rosi Braidotti e la scrittrice anglo-giamaicana Zadie Smith – il libro ricostruisce la storia dell’Unione europea da una prospettiva originale, offrendo spunti critici ma costruttivi per valorizzare l’utopia europea su basi più consapevoli.

A seguire, alle ore 17.30, la Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento propone “5 sguardi sull’Europa”, una serie di brevi interventi che affrontano cinque concetti chiave per leggere l’Europa contemporanea. Interverranno Sondra Faccio sul tema della pace, Louisa Parks sulla sostenibilità, Umberto Tulli sui diritti, Jens Woelk sulla democrazia e Alessandra Russo sulla libertà. I cinque interventi saranno accompagnati dalle note musicali di Francesco Mosna.

Il momento centrale dedicato ai giovani sarà l’apericena europeo delle 19.30, arricchito da attività partecipative e dialoghi informali. In programma un laboratorio eco-adesivo e “5 chiacchiere” sui grandi temi della pace, della democrazia, della libertà, della sostenibilità e dei diritti, a cura di Civico 13, dell’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento e dell’Associazione InCo – Interculturalità & Comunicazione APS, promotori del progetto 930 finanziato nell’ambito del programma Erasmus+, e dalla Consulta provinciale degli Studenti.

La giornata si concluderà con l’EuroPubQuiz, un gioco a squadre per mettersi alla prova e divertirsi rispondendo a domande sull’Unione europea, la sua storia, le sue istituzioni, la cultura e tante curiosità. Un’occasione leggera ma stimolante per riflettere sull’identità europea in modo coinvolgente (a partire dalle ore 21.00).

L’evento è organizzato dalla Provincia autonoma di Trento con Umse Europa – Europe Direct Trentino e CDE Trento, l’Ufficio Politiche per i giovani e servizio civile di Agenzia per la coesione sociale, l’Università degli Studi di Trento con la Scuola di Studi Internazionali e il Centro Jean Monnet, il Comune di Trento con l’Ufficio Politiche Giovanili e lo Sportello per i giovani – Civico 13, la Fondazione Antonio Megalizzi, la Fondazione trentina Alcide De Gasperi, la Fondazione Museo Storico del Trentino, la Consulta Provinciale Studentesca e la Fondazione Campana dei Caduti di Rovereto.

Ulteriori informazioni e registrazione all’EuroPubQuiz: https://www.provincia.tn.it/News/Eventi/Siamo-Europa-2025