PAT * MINACCE A FLAVIO ROSSI: BISESTI, « OGNI PICCOLA SCINTILLA DI INTOLLERANZA VA SUBITO ESTINTA, PRIMA CHE POSSA TRASFORMARSI IN UN INCENDIO »

18.53 - domenica 30 aprile 2023

Bisesti: solidarietà al tecnico minacciato. “Esprimo a chi ha ricevuto minacce la più totale solidarietà e nel contempo la condanna a questa intimidazione come pure a tutte le forme di violenza che registrano purtroppo una piega preoccupante”. Lo afferma l’assessore provinciale all’università, Mirko Bisesti a proposito dei cartelli minatori indirizzati ad un tecnico del Dipartimento di Fisica nonché rappresentante sindacale. “Spetta agli organi preposti fare chiarezza sull’episodio – aggiunge Bisesti – ma qualsiasi sia la matrice, non possiamo non indignarci. Ogni piccola scintilla di intolleranza e violenza va subito estinta, prima che possa trasformarsi in un incendio”