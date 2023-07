PAT * MEDICINA GENERALE: « FORMAZIONE 2023/2026, APPROVATO IL BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE DI 44 MEDICI »

15.32 - giovedì 20 luglio 2023

44 i posti, la prova di concorso sarà il 30 novembre 2023. Approvato il bando per il corso di formazione in medicina generale 2023/2026.

La Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, ha approvato il bando di concorso per l’ammissione di 44 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2023/2026.

Il medico che accede al corso tramite concorso beneficia di diritto di una borsa di studio pari a 11.603 euro all’anno, inoltre gli ammessi al corso residenti da almeno due anni in provincia di Trento possono beneficiare di una borsa di studio aggiuntiva, pari a ulteriori 13.397 euro all’anno: “Il numero di borse aggiuntive previste nel Piano triennale vigente è di 20 – spiega l’assessore Segnana – e vengono riconosciute a coloro che si assumono specifici impegni lavorativi nell’ambito della sanità trentina, come previsto dalla norma provinciale, al conseguimento del diploma di medico di medicina generale”.

Le borse di studio saranno finanziate in questo modo:

37 con le risorse del fondo sanitario provinciale e già evidenziate nel Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale;

7 con i fondi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR): per il triennio di corso 2023/2026 le risorse PNRR assegnate alla Provincia per il tramite del Ministero della Salute sono 264.374,46 euro che corrispondono appunto a sette borse di studio per i tre anni formativi.

Per la presentazione della domanda di concorso è stato previsto, come in altre Regioni, il versamento di una quota, pari a 25 euro, quale contributo alle spese di organizzazione della procedura selettiva. Il corso dura tre anni per almeno 4800 ore di formazione di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica.

Il bando sarà pubblicato sul BUR della Regione Trentino Alto Adige e quindi, a cura del Ministero della Salute in GURI per estratto, unitamente agli altri bandi Regionali. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di concorso decorre dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta. La data della prova di concorso, uguale in tutte le Regioni, è stata fissata dalla Commissione Salute al 30 novembre 2023 e sarà pubblicata dal Ministero della Salute in GURI.