PAT * “IL RESPIRO DELLA MUSICA“: « L’OPERA DI LUCIANO CHAILLY ATTRAVERSO IL SUO ARCHIVIO, A TRENTO (14/12 – 17.00) »

10.39 - martedì 12 dicembre 2023

Il respiro della musica: l’opera di Luciano Chailly attraverso il suo archivio.Giovedì 14 dicembre alle 17 appuntamento in Archivio provinciale a Trento. Proseguono gli incontri del giovedì in Archivio provinciale: il prossimo appuntamento, promosso dall’Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale dell’UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali, si terrà il 14 dicembre alle 17. Isabella Bolognesi, dell’UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali, e Alberto Delama, dottore di ricerca, parleranno de “Il respiro della musica: l’opera di Luciano Chailly attraverso il suo archivio”. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Luciano Chailly (1920 – 2002), compositore, direttore artistico e didatta, ferrarese di nascita, milanese per gran parte della propria vita, ma trentino d’adozione, ha vissuto da protagonista i più importanti momenti della vita musicale europea dagli anni ‘50 alla fine del ‘900. Il suo archivio, ricco di opere, documentazione, volumi e riviste, nel 2018 è stato depositato dagli eredi presso l’Archivio provinciale di Trento. Riordinato e inventariato nel 2019-2020, il fondo è già stato oggetto di iniziative di valorizzazione in occasione del centenario della nascita e del ventennale della morte di Chailly. In occasione dell’incontro verranno illustrati natura, contenuto e peculiarità dell’archivio, con particolare riferimento a una recente tesi di dottorato, discussa presso l’Università degli Studi di Trento e basata proprio sullo studio di questo importante complesso documentario.

Info e contatti

archivio.provinciale@provincia.tn.it, tel. 0461 499713

https://www.cultura.trentino.it/Luciano-Chailly