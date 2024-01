PAT * GRANDI CARNIVORI: « ORSO M90 SEGUE UNA COPPIA DI ESCURSIONISTI NEL COMUNE DI MEZZANA, NECESSARIA AZIONE DECISA »

13.46 - lunedì 29 gennaio 2024

Orso M90, informata Ispra: necessaria un’azione decisa L’Amministrazione provinciale sta compiendo i necessari approfondimenti per un’azione decisa, a seguito dell’episodio accaduto nel primo pomeriggio di ieri e che ha avuto come protagonista l’orso M90. L’animale ha seguito una coppia di escursionisti lungo una strada forestale nel comune di Mezzana ed in più occasioni – a partire dal 2023 – è entrato nei centri abitati della Val di Sole.

Già dotato di radiocollare, questo esemplare problematico è stato oggetto di numerosi tentativi di dissuasione anche nello scorso anno. Informata Ispra, la Provincia sta lavorando per ricostruire i fatti e accertare con sicurezza quanto accaduto al fine di perfezionare la richiesta di rimozione tramite abbattimento.